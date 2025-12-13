Ricetta caramelle senza zucchero in 3 mosse: facile, veloce, ma soprattutto… a prova di dieta!

Con questa ricetta si preparano delle caramelle senza zucchero gustose e sane, da non crederci!

Ogni tanto ci vuole u po’ di dolcezza, mangiare dei dolciumi, come delle caramelle, non è proprio il massimo se lo si fa ogni giorno. Ma se ogni tanto ci si lascia andare ad un pizzico di golosità, non si sbaglia mica. Questa preparazione è un portento perché permette di fare una magia senza zucchero in sole 3 mosse.

Magia colorata, gustosa e deliziosa, in sole 3 mosse, e il tutto senza zucchero. Mangiare caramelle oltre che alla dieta, non fa bene nemmeno all’igiene orale. I denti si marciscono facilmente, e a lungo andare anche l’alito ne risente. Insomma, l’unico pro sembrerebbe quello di soddisfare le proprie voglie.

Il punto è che con un pizzico di problem solving, si trova una soluzione impeccabile anche in questo caso. La ricetta promette delle caramelle buone e gustose, ma senza zucchero, quindi sono perfette per i bambini.

Quando li si vuole “accontentare” con un pizzico di dolcezza, invece di andare a comprare il pacchetto al supermercato, basta impiegare 10 minuti del proprio tempo, e si fa contenti i piccini senza fargli del male.

La miglior ricetta per le caramelle senza zucchero, è perfetta!

Il motto “siamo quel che mangiamo” non è mai una bugia, e se si decide di mangiare caramelle senza zucchero fatte in casa e di darle ai propri figli, si compie un gesto sano. Perché se le si prepara da soli, si sa cosa c’è dentro, soprattutto ci si rende conto quanto sia semplice fare delle ricette che solo in apparenza sono complesse.

Prepararle insieme ai propri figli sarà ancora più divertente, specie se ci si deve intrattenere in un pomeriggio noioso. Per un quantitativo di una ciotola bella capiente, prendere gli stampini in silicone con le formine preferite, di questo periodo ci si può sbizzarrire con immagini natalizie con dolcetti e pan di zenzero, e iniziare a fare la magia.

Quali sono gli ingredienti segreti? Ebbene, basta prendere un mango, un kiwi e delle fragole, oltre a un mix di dolcezze, c’è un arcobaleno di colori! Ma se si ha altra frutta in casa, come mele, prugne, albicocche e tante altre, il risultato sarà comunque impeccabile. Ma come può solidificarsi la frutta? Il trucco sta nell’impiego di fogli di gelatina.

Questi vanno lasciati per 10 minuti in acqua fredda, nel frattempo si frulla la frutta, ogni frutto singolarmente, e dentro un pentolino si scalda leggermente la miscela, senza farla arrivare a bollore, altrimenti si brucia. Tolto il pentolino dal fuoco, immergere la gelatina, mescolare e versare il composto negli stampini.

Basterà poi lasciar riposare tutto qualche ora in frigo, et voilà: caramelle gommose a gogo, ma soprattutto senza zucchero!