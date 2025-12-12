Eletta la capitale del turismo intelligente: dove si trova e perché visitarla è un’esperienza unica – viagginews.com

L’impegno verso il rispetto della sostenibilità e dell’inclusività hanno permesso a questa città europea di guadagnare il titolo di capitale del turismo intelligente, visitandola ci si rende conto come si tratti di un viaggio nel futuro, in un mondo in cui tecnologia e natura possono convivere in perfetta simbiosi.

Negli ultimi anni la sostenibilità e l’inclusività sono diventati due imperativi della società nonché un obiettivo comune per il mondo occidentalizzato europeo che finalmente guarda al futuro non solo della propria economia ma anche dell’ambiente di cui fanno parte tutte le città e di cui giovano gli abitanti.

Questa importante lezione è stata appresa in anticipo dai Paesi nordici, dove l’impegno verso la creazione di città completamente sostenibili risulta evidente anche solo visitandole. La Finlandia in particolar modo ha intenzione di riuscire a rendere tutte le proprie città ad impatto climatico zero entro il 2030 e gli investimenti fatti in tal senso rendono i centri urbani avanzati rispetto a quelli di altri Paesi.

Tale impegno è stato premiato dalla Missione UE: città intelligenti e ad impatto climatico zero, di recente infatti Tampere – città finlandese conosciuta soprattutto per le sue università – è stata eletta insieme a Dubrovnik (Croazia) capitale del turismo intelligente 2026. Il riconoscimento sarà sicuramente un incentivo al turismo nella città, la quale finora è stata meta soprattutto di studenti universitari per via dei suoi quattro poli.

Ma in cosa consiste il turismo intelligente? Cosa c’entra con le emissioni zero? Cercheremo di spiegarlo adesso, facendo capire anche come l’impegno preso dall’amministrazione della città sia un invito per tutti, anche chi è affetto da disabilità a scegliere Tampere per ammirare la bellezza paesaggistica della Finlandia.

Cosa c’è da vedere a Tampere e perché è stata scelta come simbolo del turismo intelligente

Per turismo intelligente s’intende un viaggio in cui ci si sposta con mezzi che non causano inquinamento ambientale, ma anche la possibilità di visitare luoghi in cui non esistono barriere architettoniche e vi siano strutture che favoriscono l’inclusività. Un esempio di ciò lo troviamo nella spiaggia di Tampere che offre la possibilità a tutti di recarsi al Lago Pyhäjärvi.

Non si tratta di una semplice zona d’accesso al lago, ma di un ingresso provvisto di rampe per disabili e di corrimano per chi ha difficoltà motorie. Poco dopo la zona d’accesso si trovano ampi spogliatoi unisex, dotati anche di segnaletica in braille per consentire ai ciechi e agli ipovedenti di muoversi al loro interno senza problematiche.

Inoltre sono stati creati quattro sentieri naturalistici senza barriere che permettono di esplorare tutta la zona e per percorrere i quali è possibile consultare mappe e indicazioni sia online che in loco. Infine è stato creato un servizio navetta chiamato Outdoor Express (attivo però solo nel periodo estivo) che permette di andare oltre i confini urbani nei parchi Nazionali di Seitseminen, Helvetinjärvi e Isojärvi e saggiare uno spaccato delle meraviglie paesaggistiche che offre il Paese.