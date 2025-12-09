Come risparmiare sui viaggi senza rinunciare alla qualità

Viaggiare costa sempre di più. Secondo recenti stime dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (ONF), negli ultimi anni si sono registrati aumenti di prezzo in tutte le categorie che riguardano le vacanze: hotel, ristoranti, voli aerei, carburante e pedaggi autostradali.

Tra le voci che hanno subito i maggiori rincari ci sono in particolare gli hotel, i ristoranti e i voli aerei. Riguardo a questi ultimi, un articolo dell’8 novembre pubblicato sul quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore (L’aumento dei biglietti aerei sostiene i risultati finanziari dei vettori) ha messo in evidenza che nel caso di alcune tariffe per i voli interni si sono registrati aumenti a due e tre cifre.

Questi aumenti complicano un po’ la vita a chi vuole recarsi in vacanza, tuttavia con alcuni accorgimenti è possibile risparmiare sui viaggi senza rinunciare alla qualità.

Scegliere il momento giusto per prenotare

Il tempismo è un fattore quasi sempre fondamentale per ottenere risparmi significativi. La flessibilità sulle date di partenza, per esempio, permette spesso di accedere a tariffe più convenienti. In diversi casi, spostare la partenza a metà settimana oppure anticiparla o posticiparla di un giorno consente una riduzione non indifferente delle tariffe dei voli e degli hotel.

Un notevole aiuto arriva dalle prenotazioni in bassa stagione: di norma, oltre al minore affollamento e alla maggiore disponibilità di strutture, si può usufruire di prezzi più bassi.

È consigliabile monitorare l’andamento delle tariffe dei voli e degli hotel, in modo da approfittare dei ribassi di prezzo. I prezzi dei voli e degli hotel sono molto variabili, ma con un’attenta osservazione si possono individuare dinamiche ricorrenti.

Valutare mete con un buon rapporto qualità-prezzo

La meta di destinazione influenza in modo rilevante. In Europa, per esempio, ci sono destinazioni più costose rispetto alla media, come l’Islanda, la Norvegia, la Danimarca e la Svizzera; città come Oslo, Copenhagen, Ginevra sono molto care. Lo stesso può dirsi per varie destinazioni italiane come Milano, Venezia, Roma, Firenze, Capri e Costa Smeralda.

Al contrario, vi sono mete europee che offrono un buon rapporto qualità prezzo, come Varsavia, Cracovia, Riga, Lisbona, Porto, Budapest e Sofia.

In Italia, si possono ricordare alcune zone del Trentino come la Val di Non e la Val di Sole e città come Ostuni, Lecce, L’Aquila, Sulmona, Chieti, Perugia, Assisi e vari borghi dell’Umbria, Siracusa, Ragusa, Noto ecc.

Strategie intelligenti per ottimizzare il budget

Per ottimizzare il budget è sicuramente utile scegliere strategie intelligenti. Alcuni costi, per esempio, possono essere anticipati per accedere a tariffe più vantaggiose. Per esempio, prima della partenza si possono acquistare online i biglietti per i musei o quelli per gli eventi.

Altri costi conviene invece posticiparli, soprattutto se sono legati al meteo o se esiste la possibilità di offerte last minute sul posto.

Vi sono anche alcuni strumenti digitali che possono essere d’aiuto, perché permettono di tenere traccia delle spese e organizzare prenotazioni e pagamenti. Per esempio, sempre più viaggiatori scelgono di non concentrare tutte le spese in un unico momento, e distribuire il budget: in quest’ottica, viaggiare a rate con HeyLight permette di programmare un viaggio evitando un impatto eccessivo su un singolo mese.

Risparmiare sul posto senza rinunciare all’esperienza

Quando si è sul posto, vi sono accorgimenti che possono permettere un certo risparmio, non solo di denaro, ma anche di tempo. Nelle grandi città, per esempio, spesso è più conveniente ed efficiente muoversi con i mezzi pubblici oppure affidarsi al bike-sharing.

Per quanto riguarda i ristoranti, oggi ci sono molte app di recensioni che permettono di capire quali sono i locali che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo.

Inoltre, è sempre utile rivolgersi all’ufficio del turismo locale che può dare suggerimenti su come muoversi al meglio e su eventuali iniziative gratuite, sconti o ingressi ridotti.

Gli accorgimenti che fanno la differenza

Ricapitolando, quando si organizza un viaggio, ci sono diversi accorgimenti che possono fare la differenza senza che siano necessarie particolari rinunce:

prenotare al momento giusto;

scegliere mete interessanti con buon rapporto qualità-prezzo;

adottare strategie per ottimizzare le spese sfruttando strumenti digitali;

usare accorgimenti intelligenti sul posto.

Con un po’ di pianificazione, si può organizzare una vacanza di qualità anche con un budget più contenuto.