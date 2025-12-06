A due passi da Roma c’è il borgo più magico: a Natale si trasforma e ti regala un’atmosfera unica

Nei Borghi Maestri dei Monti Prenestini il Natale diventa magia: il borgo del cinema, il presepe vivente e i sapori che raccontano la storia del Lazio

A soli 40 km dalla Capitale esiste un luogo che sembra proteggere l’incanto delle cose autentiche. Castel San Pietro Romano, affacciato sui Monti Prenestini e conosciuto come il balcone su Roma, è una delle destinazioni più sorprendenti per chi ama storia, natura, cinema e tradizioni.

È anche la base ideale per andare alla scoperta dei Borghi Maestri dei Monti Prenestini, un progetto che sta riportando attenzione e turismo in una delle aree più preziose e ancora poco esplorate del Lazio. Passeggiando tra le vie del borgo, si entra nel cuore del suo passato cinematografico: qui, nel secondo dopoguerra, sono stati girati film iconici e l’atmosfera del grande schermo è rimasta intatta.

Lungo il centro storico si trovano pannelli con QR code che permettono di rivedere le scene esattamente nei luoghi in cui furono girate, trasformando la passeggiata in un vero museo diffuso tra natura, storia e memoria. Nel periodo natalizio il borgo si trasforma ancora di più e diventa uno dei luoghi più suggestivi del Lazio: mercatini, luci, arte e tradizioni creano un’atmosfera capace di far innamorare ogni visitatore.

Perché i Borghi Maestri dei Monti Prenestini sono la scelta ideale per vivere un Natale indimenticabile?

Nel mese di dicembre Castel San Pietro Romano e i Borghi Maestri dei Monti Prenestini propongono una sequenza di appuntamenti pensati per far vivere la magia del Natale in modo autentico e coinvolgente. Tra le iniziative più attese:

Mercatini di Natale nelle giornate del 14 e del 22 dicembre

Presepe artistico alla Rocca dei Colonna, inaugurazione il 13 dicembre e visitabile fino al 7 gennaio

Il Presepe prende vita il 4 e 5 gennaio, un evento immersivo e narrativo dedicato a grandi e piccoli

A completare l’esperienza c’è la scoperta dei sapori del territorio. Due prodotti meritano una tappa obbligata: la Mosciarella di Capranica Prenestina e il giglietto di Palestrina, entrambi Presìdi Slow Food e simboli dell’identità culturale ed enogastronomica locale.

Il progetto dei Borghi Maestri dei Monti Prenestini non ha soltanto una valenza turistica: è una concreta azione di rigenerazione culturale, sociale ed economica, nata dal programma “I Borghi Maestri dei Monti Prenestini… Isole di Rigenerazione”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, con l’obiettivo di restituire centralità a borghi autentici e creare nuove opportunità per residenti e visitatori. Visitare Castel San Pietro Romano a Natale significa entrare in un borgo che non si limita a essere scenografico, ma che si racconta con orgoglio. Incanta chi ama la cultura, affascina chi cerca atmosfere d’inverno e sorprende chi desidera esperienze autentiche lontane dal turismo di massa.