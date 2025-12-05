Mercatini di Natale in Italia? Ecco dove e quando trovarli – Viagginews.com

È tempo di mercatini di Natale in tutta Italia: ecco in quali città trovarli e quali sono le date per non perderne nemmeno uno.

Come ogni anno, con il sopraggiungere del mese di dicembre, i mercatini di Natale tornano in tutta Italia per regalare l’atmosfera magica tipica del periodo. Con radici storiche nel Nord Europa, il fenomeno dei mercatini si è ormai diffuso anche nel Bel Paese, caratterizzando il periodo pre e post natalizio.

In base alla propria localizzazione, ogni mercatino offre un’esperienza diversa ai propri visitatori: dall’artigianato locale, passando per le specialità gastronomiche della zona, fino alle attrazioni pensate anche per i più piccoli. Oltre allo shopping tra gli stand, i visitatori possono immergersi in un’atmosfera pensata per evocare l’autentico spirito natalizio.

Molti dei mercatini di Natale più conosciuti sono già aperti al pubblico nella maggior parte del territorio italiano. Dai grandi centri urbani come Milano o Torino, fino ai comuni più piccoli, le date delle aperture e delle chiusure dei mercatini di Natale sono state rese disponibili ai visitatori interessati all’evento.

Mercatini di Natale in Italia: dove e quando

Tra luci colorate, addobbi, profumi alla cannella e musica soave, i mercatini di Natale rappresentano un appuntamento fisso anche in Italia da molti anni. La tradizione, legata principalmente alle città del nord Italia, caratterizza ormai anche la zona più sud dello stivale, rivelandosi un momento di grande allegria per grandi e bambini. Tra i mercatini più visitati, quelli di Milano in Corso Vittorio Emanuele e in Piazza Duomo rimangono aperti al pubblico dal 1 dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026.

Per chi desidera scoprire la tradizione più autentica dei mercatini di Natale, inoltre, le città di Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico ospitano una serie di stand dislocati dal 28 novembre fino al 6 gennaio 2026. Chi ama le atmosfere più intime, invece, troverà il mercatino ideale nell’Altipiano del Renon, a pochi chilometri fa Bolzano. Si tratta di uno dei mercatini di Natale più antichi, visitabile dal 28 novembre fino al 4 gennaio 2026.

Non mancano, inoltre, i mercatini di Natale localizzati nelle Marche, in particolare tra Pesaro e Urbino, dove è possibile partecipare all’evento diffuso Il Natale che non ti aspetti. Gli stand rimarranno disponibili fino al 6 gennaio 2025. Particolarmente accattivanti, i mercatini di Natale di Alberobello in Puglia saranno aperti al pubblico dal 6 dicembre fino al 6 gennaio 2025 e ospiteranno alcuni degli eventi musicali e culturali più interessanti del periodo.