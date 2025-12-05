I migliori viaggi da fare in Europa a dicembre: 2 mete imperdibili e poco note – viagginews.com

Sei alla ricerca di mete europee di nicchia per viaggiare in Europa? Eccone 2 assolutamente imperdibili e poco note. Scopriamole assieme, ti spiego tutti i migliori passatempi che troverai lì.

Dicembre è il mese perfetto per scoprire un’Europa diversa, più intima, ammantata di luci invernali e ritmi lenti. Se le grandi capitali sono spesso affollate e costose nel periodo natalizio, esistono luoghi meno conosciuti che regalano la stessa magia — a volte anche di più — senza la pressione del turismo di massa.

Ecco due destinazioni europee poco battute, ideali per un viaggio di dicembre che unisce autenticità, atmosfera e quel tocco di sorpresa che solo i posti ancora “di nicchia” sanno offrire.

Quali sono i migliori viaggi da fare in Europa a dicembre? Ti svelo due mete imperdibili

Quando si pensa alla Repubblica Ceca, la maggior parte dei viaggiatori si dirige a Praga. Ma è Brno, la seconda città del Paese, a conservare intatta la vera anima boema, soprattutto nel mese di dicembre. Piccola, elegante e ricca di storia, Brno si illumina con uno dei mercatini più suggestivi dell’Europa centrale, distribuito nelle sue piazze principali: Naměstí Svobody e Dominikánské náměstí. Ciò che rende Brno speciale è l’atmosfera tranquilla, mai sovraffollata.

Passeggiando tra bancarelle di artigianato locale, vin brulé speziato e dolci al miele, si respira un clima autentico e accogliente. La città offre anche una vivace scena gastronomica, con locali moderni che reinterpretano la cucina ceca in chiave contemporanea.

Un altro motivo per visitarla a dicembre è la sua architettura modernista: il capolavoro Villa Tugendhat, patrimonio UNESCO, è visitabile anche in inverno, quando la luce fredda rende ancora più nitidi i volumi di Mies van der Rohe. Da non perdere anche il Labirinto sotto il Mercato della Frutta, un intrico di tunnel medievali perfetto per un’esperienza curiosa nelle giornate più fredde.

Eubea, Grecia

Tra le isole greche, l’Eubea (o Evia) è forse la meno conosciuta dal turismo internazionale, e proprio per questo mantiene un fascino speciale. Facilmente raggiungibile da Atene, è perfetta per un viaggio di dicembre che punta su natura, tradizioni e tranquillità. Contrariamente all’immaginario estivo legato alla Grecia, l’Eubea in inverno è verde, fresca e sorprendentemente vivace.

Le città di Chalkida ed Edipsos offrono un mix di vita locale e benessere naturale. Le terme di Edipsos, attive anche nei mesi più freddi, sono uno dei tesori nascosti dell’isola: acque calde che scivolano direttamente in mare, creando piccole piscine naturali fumanti con vista sull’Egeo.

Un’esperienza memorabile nelle giornate invernali. Per gli amanti del trekking, dicembre è un mese ideale: i sentieri del Monte Dirfi sono percorribili senza il caldo estivo e offrono panorami spettacolari, tra foreste di abeti e piccoli villaggi montani dove il tempo sembra essersi fermato. La cucina locale, ricca di piatti a base di selvaggina, olive e miele, è un altro punto forte dell’isola in questa stagione.