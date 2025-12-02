La Malesia di Sandokan si trova in Italia: dove è stata girata la serie con Can Yaman

Sandokan con Can Yaman non è stato girato in Malesia ma in Italia, tra Lazio, Toscana e Calabria. Partiamo per un tour d’eccezione.

Torna in tv Sandokan, la celebre serie RAI assente dagli schermi da 50 anni. Can Yaman sarà protagonista insieme ad Alessandro Preziosi, Alanah Bloor, Ed Westwick, Madeleine Price e John Hannah della fiction basata sulle avventure dell’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari.

Manca pochissimo e vedremo la prima puntata di Sandokan su Rai Uno. Il 1° dicembre verrà messa in onda la serie diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. La curiosità è tantissima, c’è un confronto da fare tra due fiction che hanno 50 anni di differenza. Ci si aspetta molto da Can Yaman e dagli altri protagonisti. In primis che abbiano rispettato quella che è una memoria collettiva alla quale si è veramente affezionati.

Vedremo l’immaginario di Salgari trasportato in un contesto più moderno con personaggi dalle molteplici sfaccettature e dinamiche che si rivolgono ad un pubblico internazionale. Queste le parole degli sceneggiatori quando è stato chiesto loro di spiegare la nuova serie. La produzione è LuxVide in collaborazione con RAI Fiction e la serie è già stata presentata alla Festa del Cinema di Roma. Una domanda nascerà spontanea vedendo il primo episodio. Dove è stata girata la fiction?

I luoghi del set di Sandokan con Can Yaman

Niente Malesia ma l’Italia per raccontare le avventure di Sandokan. Merito di Salgari che come riferito dal regista riusciva a raccontare mondi lontani senza lasciare la nostra incantevole nazione. Tre le Regioni coinvolte nelle registrazioni, il Lazio, la Calabria e la Toscana.

Il 22 aprile 2024 le riprese sono iniziate a Formello in un set immersivo con un ledwall di 300 metri quadrati per ricreare tre navi ottocentesche inclusa quella di Sandokan. Per raggiungere risultati eccellenti è stata utilizzata la realtà aumentata oltre ad attori e oggetti reali.

Nel Lazio altro luogo di riprese Albano Laziale nei Castelli Romani presso i cisternoni di epoca romana. Abbiamo poi Tivoli e il parco Laghi dei Reali. Molte le scene girate in Calabria tra Lamezia Terme (negli ex studi Sir è stata costruita la colonia inglese Labuan), Tropea sfondo di battaglie e avventure con il mare cristallino a fare da cornice, Grotticelle – i Caraibi calabresi – e i Laghi La Vota a Gizzeria nonché Le Castella, vicino a Isola di Capo Rizzuto. In Toscana, infine, a fare da set il Castello di Sammezzano. Le sue sale sono servite per ricreare gli interni dei palazzi malesi della serie.