Festeggia il Natale al caldo: in queste destinazioni puoi scappare dal freddo e divertirti – Viagginews.com

Soffri il freddo glaciale tipico del periodo natalizio? Scopri queste destinazioni dove potrai festeggiare al caldo.

L’arrivo di dicembre coincide ogni anno con un repentino calo delle temperature, spesso poco tollerate dai più sensibili al freddo. Sebbene nell’immaginario collettivo il Natale sia sinonimo di vallate innevate, camini accesi e freddo pungente, sono in molti a desiderare ogni anno una tregua dalle temperature tipiche del periodo.

Per gli amanti delle temperature estive o primaverili, l’inverno può rappresentare uno scoglio difficile da superare. In questi casi, festeggiare il Natale in zone più calde del mondo, in cui beneficiare di temperature miti anche in inverno, è l’unica soluzione possibile.

In queste destinazioni del mondo è possibile scappare facilmente dal freddo e festeggiare ugualmente un Natale indimenticabile. Si tratta di mete vicine ai confini italiani, accessibili alla maggior parte dei viaggiatori ad un costo non eccessivo.

Natale al caldo: le destinazioni ideali dove festeggiare

Per chi sta organizzando le prossime vacanze natalizie e desidera fuggire dal freddo tagliente tipico del periodo, queste destinazioni rappresentano l’unica soluzione possibile. La compagnia aerea low cost Ryanair ha svelato quali sono le 5 mete più amate dai passeggeri per affrontare l’inverno senza maglioni di lana o giubbotti imbottiti. Tra quelle più vicine, spicca senza dubbio Palermo, capoluogo siciliano dalle molteplici risorse culturali.

Con le sue temperature miti anche in inverno, Palermo rappresenta un approdo ideale per chi vuole festeggiare il Natale in riva al mare, beneficiando di un clima non troppo rigido. Segue Malta, perla del Mediterraneo, dove poter divertirsi immergendosi tra le attrazioni natalizie e godendo di un clima piacevole anche durante le settimane più fredde. Non può mancare Valencia, in Spagna, la quale offre un sole invernale molto caldo e la possibilità di festeggiare il Natale anche in spiaggia.

Lisbona in Portogallo, invece, regala ai suoi visitatori delle strade colorate, vivaci e sempre ben decorate durante il periodo natalizio. Per chi vuole spingersi oltre i limiti geografici, Marrakech in Marocco rappresenta la destinazione ideale per farsi incantare e festeggiare un Natale fuori dagli schemi. Calda, vivace e magica, Marrakech offre ai propri visitatori dei momenti indimenticabili, con bar animati, escursioni nel deserto e strade brillanti anche dopo il tramonto. In occasione delle vacanze natalizie, Ryanair offre promozioni e offerte imperdibili su queste destinazioni.