Ce lo facciamo un dolce per la merenda? Prova questa ricetta: il profumo si sentirà in tutto il palazzo – viagginews.com

Questa merenda è deliziosa e si può realizzare in casa con l’ausilio di pochissimi ingredienti. Adulti e bambini faranno a gara per assaporare l’ultima fetta.

È impossibile resistere alla tentazione di gustare un dolce delizioso. I supermercati sono pieni di dessert ma quelli fatti in casa hanno decisamente una marcia in più. Oltre a essere più genuini, infatti, hanno anche un sapore migliore. La ricetta di oggi permette di realizzare una merenda unica nel suo genere.

La cucina, già durante la cottura, verrà invasa da un profumino incredibile. Tutti i presenti si affacceranno per sbirciare all’interno del forno. Gli ingredienti sono pochi e i passaggi semplicissimi. In men che non si dica, ci si troverà davanti a un dolce perfetto anche per le occasioni più importanti.

Torta noci e cioccolato, la ricetta per stupire tutti: una merenda così non si vede neanche nei cooking show

Questa torta noci e cioccolato è davvero insuperabile. Si prepara con facilità e anche i cuochi meno esperti possono ottenere ottimi risultati. È l’opzione perfetta per chi desidera una merenda gustosa e salutare, capace di avvolgere l’intera casa con il suo profumino. Il sapore della frutta secca, unito a quello del cioccolato, darà vita a un mix perfetto, che si sposa benissimo con le fredde giornate autunnali.

Ingredienti per 8 persone

280 g di latte

250 g di farina 00

200 g di zucchero

165 g di uova

140 g di cioccolato fondente

140 g di noci tritate

120 g di olio di semi di girasole

35 g di fecola di patate

10 g di lievito in polvere per dolci

Preparazione

Prendere una ciotola capiente, rompere le uova e aggiungere lo zucchero. Poi mescolare con le fruste per ottenere un composto spumoso e ben amalgamato Procedere con l’olio di semi e il latte. Mescolare ancora e setacciare la farina, il lievito per dolci e la fecola di patate. Aggiungere al composto le noci tritate e le gocce di cioccolato Rivestire uno stampo da 22 cm con uno strato di carta da forno e versare l’impasto. Cuocere in forno statico preriscaldato a 170°C per circa 60 minuti. Lasciare raffreddare, sformare e servire con una spolverata abbondante di zucchero a velo. Se lo si desidera, è possibile optare anche per decorazioni

Prima di concludere la cottura, si consiglia di fare la prova dello stecchino. Questa semplice mossa aiuterà a non commettere errori. Tra un forno e l’altro, infatti, potrebbero esserci delle piccole differenze capaci di interferire sulla tempistica.