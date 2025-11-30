Se parti in questo giorno di dicembre risparmi: cos’è il Travel Tuesday e perché non puoi perderlo – Viagginews.com

Sogni una vacanza nel mese di dicembre? Scopri cosa si nasconde dietro al Travel Tuesday e perchè devi approfittarne subito.

Con l’arrivo di dicembre, la voglia di organizzare una vacanza fuori porta insieme a tutta la famiglia accomuna molte persone ogni anno. L’atmosfera magica del Natale, unita alle ferie del periodo, rendono dicembre il mese ideale per concedersi un viaggio verso la propria località preferita.

Viaggiare a dicembre, tuttavia, può rappresentare spesso una spesa importante per molti, la quale grava inevitabilmente sui bilanci di fine anno. I costi di un soggiorno in una località fuori porta, le spese per l’acquisto di un biglietto aereo o del treno, possono rendere i propri desideri più difficili da realizzare.

Complice un caro vita sempre in incremento, le vacanze di dicembre possono apparire un vero e proprio miraggio per molti. Nonostante le apparenti difficoltà, è possibile afferrare una occasione last minute pensata proprio per chi, anno dopo anno, organizzare le proprie vacanze senza largo anticipo e vuole risparmiare comunque.

Cos’è il Travel Tuesday e perchè ti fa risparmiare

Con una durata complessiva di 24 ore e delle promozioni imperdibili, il Travel Tuesday rappresenta da alcuni anni il momento migliore per acquistare e organizzare il proprio viaggio durante il periodo natalizio. Quest’anno l’attesissimo giorno cadrà il 2 dicembre, regalando a molte famiglie la possibilità di prenotare trasferte a prezzi vantaggiosi e molto più accessibili. Successivo al Giorno del Ringraziamento, il Travel Tuesday rappresenta da anni un momento ideale per acquistare i biglietti degli aerei, del treno o semplicemente per prenotare soggiorni in strutture alberghiere in tutta Europa.

Ancora poco conosciuto in Italia, questa giornata annuale permette di trovare proposte interessanti e convenienti su siti web e motori di ricerca come eDreams. Le offerte più vantaggiose continuano anche sulla celebre piattaforma di Booking.it. Proprio su questa piattaforma, il 2 dicembre sarà possibile acquistare pernottamenti in hotel e noleggiare l’auto con sconti del 40% sul costo generale.

A differenza del Black Friday o del Cyber Monday, le migliori offerte saranno disponibili a partire dalle prime ore del 2 dicembre, ma avranno una durata complessiva di 24 ore prima di scadere. Per questa motivazione, è necessario avere chiaro in mente il proprio itinerario con anticipo, approfittando delle prime ore del Travel Tuesday per acquistare subito il viaggio.