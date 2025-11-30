Ogni giorno ci sono miglia di visitatori, ma non tutti conoscono queste 15 curiosità sul Duomo di Milano: sono pazzesche

15 curiosità sul Duomo di Milano che sono in pochi a conoscere: un mix di mistero, storia e arte si cela dietro ad ogni singola pietra.

Il Duomo di Milano è uno dei simboli più iconici e più riconoscibili d’Italia, un monumento che domina Piazza Duomo con il suo intreccio di guglie, marmi e statue. La sua imponenza cattura immediatamente lo sguardo, ma a rendere davvero speciale questa cattedrale è la ricchezza di storie, dettagli e segreti custoditi tra le sue pietre.

Nonostante l’enorme afflusso quotidiano di visitatori, molti elementi rimangono sconosciuti al grande pubblico, quasi nascosti nella complessità architettonica e simbolica dell’edificio. Oltre a questo, dietro a questa maestosa struttura, si nascondo 15 curiosità che rendono il Duomo di Milano ancora più affascinante e che vale davvero la pena scoprire.

15 curiosità sul Duomo di Milano che sono in pochi a conoscere: sono incredibilmente affascinanti

La costruzione del Duomo di Milano iniziò nel 1386 sotto Gian Galeazzo Visconti e l’arcivescovo Antonio da Saluzzo. L’anno dopo nacque la “Veneranda Fabbrica del Duomo“, ancora oggi attiva dopo oltre 600 anni. Consacrata nel 1418, fu completata soltanto nel 1965, quando furono installati gli ultimi portali bronzei. Detto questo, andiamo subito alla scoperta delle 15 curiosità che si celano nel Duomo di Milano.

È presente una statua della libertà, conosciuta con il nome de ‘La Legge Nuova’ e scolpita nel 1810 da Camillo Pacetti C’è un drago che dorme sulla facciata, rappresenta un mostro leggendario che un tempo infestava la zona di Lodi e mangiava i bambini, che fu ucciso da Umberto Visconti All’interno c’è l’organo più grande d’Italia, vanta 15.800 canne (alcune delle quali raggiungono più di 9 metri di altezza) e quattro casse Il marmo si auto-pulisce, grazie ad una tecnica che sfrutta i raggi UV L’alabarda della Madonnina è un parafulmine, protegge il Duomo e l’intera città C’è un tesoro nascosto sotto il sagrato, ossia un antico battistero ottagonale risalente al IV secolo Stata senza pelle, quella di San Bartolomeo, che rende visibili i muscoli Ci sono i 12 segni zodiacali sul pavimento, e ogni mese un raggio di sole illumina quello corrispondente Si nascondo sculture di animali e ritratti di personaggi storici Alcune statue sono lì da prima del 1492 Si può camminare sul tetto È conservato uno dei chiodi della crocifissione di Gesù Il risotto alla milanese sarebbe ispirato al colore giallo delle vetrate C’è una Madonna delle ‘rose’, ma senza alcuna rosa Ci sono altre Madonnine sparse per la città

Insomma, si tratta di 15 curiosità davvero sorprendenti e che dovevano assolutamente essere conosciute, prima di andare a visitare questa maestosa opera.