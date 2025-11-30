I mercatini di Natale li puoi raggiungere anche così: luci, decorazioni e tanto buon cibo – viagginews.com

Questo mercatino di Natale è unico nel suo genere. La sua bellezza innegabile è in grado di togliere il fiato. Inoltre, il modo per raggiungerlo è davvero caratteristico.

Manca un mese a Natale e l’entusiasmo è palpabile. Le persone stanno già cominciando ad addobbare le loro case. C’è chi non è riuscito a resistere all’idea di un albero di Natale anticipato. In questo periodo dell’anno, ad attirare l’attenzione sono soprattutto i mercatini. Si tratta di bancarelle a tema, con tanti cibi, oggetti caratteristici, decorazioni e gadget di qualsiasi genere.

In Italia, ce ne sono moltissimi ma, in generale, le opzioni non mancano di certo. Per chi ne avesse la possibilità, si consiglia di intraprendere un viaggio incredibile ed emozionante. Una volta giunti sul posto, non si saprà proprio dove guardare.

Mercatino di Natale indimenticabile, ci arrivi così: stupore e magia

I mercatini di Natale riescono sempre a trasmettere tantissime emozioni. Non è necessario riempire buste intere di regali o spendere una piccola fortuna. A volte, basta camminare tra le bancarelle, respirare la suggestiva atmosfera e farsi trasportare dall’entusiasmo generale. In Europa, ce ne sono un’infinità. È impossibile scegliere senza avere dei ripensamenti.

Quello di Berna, tuttavia, rappresenta una tappa davvero speciale. Si sta parlando del ‘Mercatino delle Stelle di Berna’. È caratterizzato da luci, colori e decorazioni. Ci sono 80 casette di legno che vendono dolci e oggetti a tema. È possibile salire su giostre divertenti e far partecipare i più piccoli a iniziative interattive. Il periodo d’apertura va dal 20 novembre al 28 dicembre.

Oltre al mercatino citato, ovviamente, ce ne sono anche altri. La particolarità sta soprattutto nel mezzo adottato per raggiungerli. Il Trenino Verde delle Alpi, che parte da Domodossola, compie un percorso suggestivo. Dal finestrino, sarà possibile scorgere borghi incredibili, ampie vallate, montagne imponenti e laghi senza tempo.

Il viaggio ha una durata di circa 2 ore e 20 minuti e il costo non è eccessivo. Per la seconda classe, infatti, si parla di 66 euro, mentre per la prima si può arrivare fino a 99 euro. I biglietti per bambini e adolescenti comportano una spesa inferiore. Questo consente alle famiglie di raggiungere il luogo desiderato senza troppo problemi.

La tratta è la seguente: Domodossola – Briga – Ausserberg – Kandersteg – Spiez – Thun – Berna. Ovviamente, prima di partire, si consiglia di raccogliere tutte le informazioni legate agli orari e al ritorno. L’8 dicembre verranno aggiunti alcuni treni per poter sfruttare al meglio questa giornata di festa.