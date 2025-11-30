Gli antipasti natalizi più simpatici, semplici e veloci da preparare

Ricreare pupazzi di neve, candele, Babbo Natale con gli antipasti natalizi. Tante idee simpatiche e gustose per sorprendere gli ospiti.

Ci avviciniamo sempre più al Natale e le famiglie sono già in fase di preparazione dei menù delle feste oltre che dell’addobbo della casa. C’è molto da fare ma gli antipasti non saranno un problema. Siamo qui per darvi alcuni suggerimenti molto stuzzicanti e divertenti per stupire i commensali.

Antipasti scenografici, semplicissimi da preparare ma gustosi scegliendo prodotti di qualità. Il pasto inizierà nel migliore dei modi aumentando la convivialità e assicurando una vera atmosfera natalizia. Qual è, ad esempio, uno dei simboli del Natale? La candela. Avete mai pensato di ricrearla in forma “mangereccia”? Ci vuole veramente poco, serviranno pane per tramezzini o pancarrè, formaggio emmental, un salamino, la maionese e le cipolline.

Si ricavano dischi dal pane per tramezzini, si aggiunge pochissimo olio in superficie e si tostano in forno a 200° per 4/5 minuti. Poi si toglieranno dal forno e su ogni disco si dovrà spalmare un velo di maionese, mettere una fettina di salamino, infilare in verticale uno stuzzicadenti nell’emmental tagliato a strisce di 5 centimetri spesse 1 centimetro e posizionato sulla fetta di salame. A concludere la candela una cipollina che sarà la fiamma.

Altre idee per antipasti di Natale simpatici e veloci

Buoni, simpatici e perfettamente in tema natalizio gli alberelli di pane tostato croccanti. Serve pancarrè, formaggio, wurstel, formaggio spalmabile preferibilmente alle erbe e uno stampino per biscotti a forma di Albero di Natale. Tagliato il pane tostato a forma di Albero va spalmato il formaggio spalmabile sulla fetta inferiore. Poi si dovrà mettere mezzo wurstel tagliato in verticale facendone uscire una parte (il tronco) e coprire con una seconda fetta di pane spalmata anche questa. Una passata veloce in forno e il finger food è pronto.

Continuiamo con il tagliere Babbo Natale. Qui bisogna giocare con la fantasia ed essere precisi. Con salame Napoli, mozzarelline ciliegine, scamorza a fette larghe, mortadella, olive nere senza nocciolo e un piccolo pezzetto di peperone si potrà realizzare un perfetto Babbo Natale. Il cappello deve essere fatto con i salamini così come la barba. Le mozzarelline serviranno per fare il pon pon del cappello e per definirne il bordo mentre la mortadella tagliata spessa mezzo centimetro e quadrata si dovrà usare per il volto.

Le olive saranno gli oggi e la bocca, la scamorza servirà per i baffi e i capelli laterali mentre il piccolo pezzetto di peperone farà da naso. Infine un’ultima idea simpatica è quella del pupazzo di neve. Con due uova sode unite da uno stecchino, olive nere per gli occhi, un pezzetto di carota triangolare per il naso e due pezzetti tondi per il cappello ecco che avrete un simpatico pupazzo di neve da mangiare.