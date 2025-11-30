Con 20 euro hai un’isola privata tutta per te: ecco dove andare per un Natale alternativo – viagginews.com

Con una spesa minima, è possibile vivere un Natale da sogno in un’isola privata. Sarà difficile credere ai propri occhi. Relax, gioia e armonia coloreranno tutto con la loro magia.

Le persone, nella maggior parte dei casi, associano il Natale a bianche distese di neve, a baite sulle montagne e al fuoco di un caminetto acceso. In realtà, sempre più individui stanno decidendo di vivere questa festività in modo un po’ diverso dal solito. Si sottraggono dai classici impegni, per prendere un aereo e volare fuori dall’Italia, magari avendo come meta Paesi caldi.

Sorprendentemente, è anche possibile festeggiare in un isola privata. La spesa è irrisoria e il divertimento assicurato. Questa esperienza regalerà dei giorni indimenticabili, consentendo di cambiare un po’ e di scoprire qualcosa di nuovo. Una volta tornati a casa, si avrà tantissimo da raccontare.

Natale su un’isola privata, costa pochissimo e la vista sul mare è meravigliosa: tutti i dettagli

Tantissime persone sognano di avere un’isola privata tutta per loro. Potrà sembrare una fantasia irrealizzabile ma, questo Natale, finalmente, sarà possibile concretizzarla. È tutto molto semplice. Non bisogna fare altro che recarsi in Scozia e raggiungere Sky, un’isola privata dall’aspetto incredibile. Il paesaggio è meraviglioso e il territorio è caratterizzato dalla presenza di castelli medievali e villaggi di pescatori.

Gli ospiti potranno soggiornare presso Isleornsay, un piccolo centro quasi del tutto disabitato dove è presente una struttura confortevole e accogliente. È dotata di quattro stanze da letto, arredate con uno stile moderno. C’è un angolo cottura con soggiorno, una stufa a legna e una TV. Basterà affacciarsi per essere travolti dalla bellezza del posto.

Questa vacanza regalerà un Natale indimenticabile, all’insegna del relax, della novità e della spensieratezza. È facile immaginare che soggiornare in un hotel così costi una piccola fortuna. In realtà, le cose stanno in modo completamente diverso. Dal 19 al 22 dicembre, infatti, il prezzo di ogni notte sarà pari a 20,25 sterline, pari a circa 20 euro.

Per portare a termine la prenotazione bisognerà essere veloci e attenti. Il 5 dicembre, infatti, su Booking, comparirà l’annuncio in questione. Potrà avvenire in qualunque momento della giornata. Ovviamente, si consiglia di leggere attentamente tutte le clausole, per evitare di andare incontro a brutte sorprese. Non ci sarà la neve, ma sarà impossibile non emozionarsi di fronte a un’avventura di questo tipo. Difficilmente si riuscirà a fare a meno della macchina fotografica. Immortalare simili scenari è praticamente un obbligo.