Il primo mercatino di Natale tutto enogastronomico: vini, birre e prodotti tipici vi aspettano

Un mercatino di Natale interamente enogastronomico in cui assaggiare i piatti della tradizione regionale. Sapete dove si trova?

Ci sono tanti motivi per visitare i mercatini di Natale. Per trovare i regali per le feste, per scoprire nuovi prodotti, per vivere l’atmosfera natalizia tra musiche, profumi e sapori. In più si sostengono gli artigiani e si possono acquistare eccellenze manifatturiere, alimentari e gastronomiche.

È arrivato il periodo dell’anno in cui perdersi nel clima natalizio tra addobbi in casa, luminarie per le strade e mercatini di Natale. Non c’è un altro periodo così magico, bisogna solo mettersi comodi e iniziare il cammino verso il 25 dicembre. Cosa c’è di più tipico che passeggiare tra gli chalet che profumano di cioccolato e cannella, ascoltare i canti dell’Avvento e immergersi nella ricerca di decorazioni natalizie originali.

I mercatini fanno stare bene, sono un luogo di serenità in cui vivere al meglio i tempo sospeso del Natale. La maggior parte dei mercatini vede alternarsi chalet di prodotti manufatturieri, addobbi, regali natalizi e prodotti gastronomici. C’è un solo mercatino in Italia totalmente dedicato all’enogastronomia e ai prodotti del territorio e si trova in Trentino. Più precisamente a Riva del Garda, deliziosa località che nel periodo natalizio diventa ancora più incantevole.

Alla scoperta del mercatino enogastronomico di Riva del Garda

Nel primo mercatino di Natale interamente enogastronomico si potranno assaporare i piatti della tradizione regionale del Trentino Alto Adige abbinati a vini e birre artigianali locali. Immancabile, poi, lo spumante Trento Doc venduto in tanti chalet e proveniente da diverse Cantine. Le bancarelle proporranno salumi, formaggi, dolci, succhi e farine. Si potrà assaggiare, apprezzare e infine comprare.

Ogni casetta presenterà due menu con due specialità regionali preparate con prodotti del territorio. Specialità salati e dolci per accontentare tutti i gusti. In ogni chalet sarà proposto uno spumante Trento Doc – le bollicine di montagna – dai profumi caratterizzanti il territorio. Oltre ad una passeggiata tra gli chalet si potrà ascoltare buona musica e assistere a concerti, spettacoli live ed eventi.

Il centro di Riva del Garda, poi, sarà pronto per accogliere le famiglie in un bel clima natalizio offrendo servizi vari loro dedicati. I bambini adoreranno le mascotte Renna Lana, Orso Pom ed Elfa Smemorina che porteranno tanta allegria durante il periodo natalizio. Infine sarà magnifica l’atmosfera che si accenderà con le luminarie per le strade della città – tante installazioni, effetti di luce, mapping statici sui più importanti palazzi – e sarà puro divertimento pattinare sulla pista di ghiaccio 30 x 16 metri allestita a Riva del Garda.