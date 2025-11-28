Vacanze a dicembre, le migliori mete per famiglie: rilassanti e molto economiche

Ma chi lo ha detto che bisogna attendere Natale o Capodanno per farsi qualche giorno di vacanza? Le prime settimane di dicembre sono perfette per viaggiare: si spende molto meno.
Chissà perché siamo soliti abbinare la parola “vacanze” sempre solo al periodo estivo o, al massimo, ai giorni tra Natale e Capodanno? In realtà, se andiamo ad analizzare bene i costi, quelli sono proprio i periodi peggiori per viaggiare: troppo turismo di massa e prezzi altissimi.
Le prime settimane di dicembre, invece, sono il momento perfetto per prendersi qualche giorno di riposo e fare il pieno di energia prima di fare la maratona tra pranzi e cenoni con amici e parenti. Le temperature, almeno quest’anno, sono ancora piuttosto clementi e, inoltre, tutto costa meno.
Certo è fondamentale scegliere la meta giusta soprattutto se si viaggia in famiglia con i bambini: una destinazione rilassante ed economica ma in cui anche i più piccoli possano divertirsi e avere cose da vedere. Nel prossimo paragrafo scopriamo quali sono le migliori destinazioni per le famiglie che vogliono farsi qualche giorno di vacanza proprio a dicembre.
Vacanze a dicembre: le migliori destinazioni
Se alla folla estiva preferisci la tranquillità invernale, allora non perdere tempo e prepara subito la valigia per te e per tutta la famiglia: ci sono tante destinazioni da scoprire a dicembre adatte sia a grandi che a piccini. Di seguito vediamo qualche idea: mete in cui rilassarsi, divertirsi e spendere poco.
- Pescara. Una splendida cittadina dell’Abruzzo, spesso sottovalutata. Pescara è la città dei trabocchi, i tipici ristoranti costruiti proprio sul mare. Qui è facilissimo trovare case vacanze per tutta la famiglia. Come se non bastasse è conosciuta anche come la città delle gelaterie: la gioia di ogni bambino. Infine a Pescara resterete ammaliati dai leoni e dai puma che potrete ammirare dentro al Parco delle Rupe.
- Aosta. Dal mare alle montagne: il capoluogo della Valle D’Aosta è perfetto non solo per andare a sciare ma anche per fare passeggiate immersi nella natura. Inoltre è vicinissimo al Parco Nazionale del Gran Paradiso. Nelle prime settimane di dicembre si trovano case in affitto per famiglie a prezzi più che ragionevoli.
- Ravenna. La città dei mosaici: una bellissima cittadina romagnola in cui si trova uno dei parchi per bambini più famosi d’Italia, Mirabilandia. Non mancano monumenti e splendide chiese da scoprire. Inoltre la cucina tipica è davvero ottima: tortelli e piadina faranno la gioia di grandi e piccini.
- Malta. Uscendo poco fuori dall’Italia troviamo un paese incredibile dove antichità e modernità si fondono alla perfezione: Malta è l’ideale per una vacanza di relax ma anche di cultura. I prezzi delle case in affitto durante la bassa stagione sono più che accessibili e per mangiare si spende meno che nella maggior parte delle località turistiche italiane.