Vacanze a dicembre, le migliori mete per famiglie: rilassanti e molto economiche

Ma chi lo ha detto che bisogna attendere Natale o Capodanno per farsi qualche giorno di vacanza? Le prime settimane di dicembre sono perfette per viaggiare: si spende molto meno.

Chissà perché siamo soliti abbinare la parola “vacanze” sempre solo al periodo estivo o, al massimo, ai giorni tra Natale e Capodanno? In realtà, se andiamo ad analizzare bene i costi, quelli sono proprio i periodi peggiori per viaggiare: troppo turismo di massa e prezzi altissimi.

Le prime settimane di dicembre, invece, sono il momento perfetto per prendersi qualche giorno di riposo e fare il pieno di energia prima di fare la maratona tra pranzi e cenoni con amici e parenti. Le temperature, almeno quest’anno, sono ancora piuttosto clementi e, inoltre, tutto costa meno.

Certo è fondamentale scegliere la meta giusta soprattutto se si viaggia in famiglia con i bambini: una destinazione rilassante ed economica ma in cui anche i più piccoli possano divertirsi e avere cose da vedere. Nel prossimo paragrafo scopriamo quali sono le migliori destinazioni per le famiglie che vogliono farsi qualche giorno di vacanza proprio a dicembre.

Vacanze a dicembre: le migliori destinazioni

Se alla folla estiva preferisci la tranquillità invernale, allora non perdere tempo e prepara subito la valigia per te e per tutta la famiglia: ci sono tante destinazioni da scoprire a dicembre adatte sia a grandi che a piccini. Di seguito vediamo qualche idea: mete in cui rilassarsi, divertirsi e spendere poco.