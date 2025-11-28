Dove passare il ponte dell’Immacolata senza spendere troppo: 5 mete low cost da non perdere

5 mete da non perdere perché sono low cost e perfette per il ponte dell’Immacolata: un mini viaggio tra storia, cultura e relax.

Il ponte dell’Immacolata è il momento ideale per concedersi una breve fuga prima del grande vortice natalizio. Le città si accendono di luci, i profumi delle feste riempiono le strade e l’atmosfera invita a rallentare, scoprendo luoghi nuovi senza la necessità di affrontare costi esorbitanti.

A differenza di quello che si possa pensare, per passare il ponte dell’Immacolata in viaggio, non serve necessariamente spendere cifre esorbitanti. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, esistono mete perfette per chi desidera vivere qualche giorno fuori porta puntando su esperienze autentiche, e con un budget contenuto e quel tocco di magia tipico di dicembre.

5 mete low cost in cui passare il ponte dell’Immacolata: alcune sono vicinissime

Viaggiare, soprattutto negli ultimi anni, a causa del caro vita, è diventato sempre più difficile. Spesso anche trascorrere pochi giorni fuori casa, richiede l’impiego di una somma davvero importante, sotto le feste poi, tutto sembra essere ancora più costoso. Fortunatamente, per chi non vuole perdere la gioia di essere turista, esistono 5 mete low cost perfette da visitare per il ponte dell’Immacolata. Scopriamo subito quali sono.

La prima meta è senza dubbio Budapest, offre un un mix perfetto di cultura, relax e feste. A dicembre, piazze e boulevard ospitano installazioni luminose, spettacoli tradizionali e street food speziato. I prezzi contenuti di hotel e ristoranti rendono la città una delle opzioni più convenienti d’Europa per il ponte.

Tra le destinazioni italiane più amate degli ultimi anni, Arezzo si trasforma in una piccola città del Nord Europa grazie a chalet in legno, luci calde e la famosa “Città del Natale”, che anima ogni angolo del centro storico. L’atmosfera è intima e suggestiva, i costi sono contenuti rispetto ad altre mete più blasonate e la città si presta perfettamente a un weekend slow tra vin brulé, artigianato locale e musei di grande fascino.

Una nota di merito va anche ai mercatini di Natale di Garda, la meta è ideale per chi desidera un mix di passeggiate panoramiche, prodotti tipici e mercatini non troppo affollati. Le strutture ricettive, in questo periodo, propongono spesso offerte vantaggiose che rendono il soggiorno particolarmente accessibile.

Se invece vogliamo spostarci un po’ c’è Katowice, nel sud della Polonia, Luci colorate, ruota panoramica e bancarelle artigianali riempiono la piazza principale, mentre musei innovativi e caffè dal design minimale completano l’esperienza. Infine, c’è Vilnius, capitale della Lituania che tra street food locale, spa a costi accessibili e un centro storico facilmente visitabile a piedi, Vilnius garantisce un weekend economico ma ricco di fascino.