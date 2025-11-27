Il borgo dai mille colori è nascosto tra le colline romagnole: qui vi troverete immersi in una fiaba

Dozza, il borgo più colorato d’Italia dove ogni muro è un’opera d’arte: tra murales, rocca e sapori romagnoli è impossibile non innamorarsi

Tra le colline che abbracciano Bologna e Imola esiste un luogo dove il tempo rallenta e i muri diventano tele. Si chiama Dozza, e chi lo visita lo racconta come un sogno ad occhi aperti. Case pastello, vicoli che profumano di glicine e pioggia, balconi fioriti e una rocca che taglia il cielo: in ogni scorcio si ha la sensazione di essere dentro una storia illustrata.

Non sorprende che molti lo definiscano Dozza borgo più colorato d’Italia, perché la sua bellezza non è solo estetica: è emotiva, narrativa, sensoriale. Qui ogni angolo regala un dettaglio inatteso: un murale che continua su una finestra, un trompe-l’oeil che crea un varco immaginario, un portone dipinto che cambia atmosfera con la luce del tramonto.

A rendere tutto ancora più speciale è la Biennale del Muro Dipinto, che negli anni dispari, a settembre, trasforma il centro in un laboratorio artistico a cielo aperto. Gli artisti lavorano lungo le strade mentre la gente osserva, fotografa, commenta, e il borgo diventa un palcoscenico vivo. È questo respiro creativo che ha consacrato Dozza borgo più colorato d’Italia, senza mai perdere l’anima accogliente, gustosa e tipicamente romagnola.

Dozza, cosa vedere e cosa fare in un giorno?

Visitare Dozza richiede lentezza e curiosità. Non serve una guida: sono i muri a condurre, i colori a parlare. Ogni passo regala un dettaglio nuovo, e ciò che era nascosto un attimo prima diventa improvvisamente protagonista. Le facciate, i vicoli e i balconi non sono solo sfondo, ma parte di un racconto che cambia con la luce del giorno. È un borgo che non si può visitare in fretta, perché la bellezza si scopre solo procedendo piano, lasciandosi sorprendere.

Tra le tappe da non perdere ci sono esperienze che restano nel cuore e nella memoria:

Rocca Sforzesca con panorami sulle colline e sotterranei dedicati all’Enoteca Regionale Emilia-Romagna

Centro storico con i Murales e le facciate dipinte , un museo a cielo aperto sempre in evoluzione

, un museo a cielo aperto sempre in evoluzione Belvedere con vista sulla Vena del Gesso Romagnola, perfetto al mattino presto o al tramonto

Botteghe artigiane con ceramiche, stampe d’autore e oggetti unici

Frazione di Toscanella di Dozza con murales di grandi dimensioni e atmosfera urbana

E poi c’è il lato più godereccio. La cucina romagnola qui è una certezza: tagliatelle al ragù, passatelli, strozzapreti, piadina con squacquerone, salumi locali e calici di Sangiovese e Albana da gustare in osteria o direttamente dentro la Rocca. Anche in questo si respira il carattere di Dozza borgo più colorato d’Italia, un luogo che unisce arte, natura e sapori senza forzature. Arrivare è semplice: uscita A14 Imola o Castel San Pietro Terme, poi pochi minuti tra vigne e colline fino ai parcheggi sotto le mura. Il periodo ideale per una visita è la primavera o l’autunno, quando la luce valorizza ogni dettaglio e le foto vengono senza sforzo. Prima di ripartire, un solo consiglio: salvare la posizione su Maps, perché lasciare Dozza borgo più colorato d’Italia significa già voler tornare.