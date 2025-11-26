Il posto ideale per le vacanze invernali: con meno di 300 euro fai una settimana intera

Perché spendere 300 euro per un weekend se, con la stessa cifra, puoi farti un’intera settimana di vacanza? C’è una città bellissima e super economica.

Non manca molto a Natale e tanti già pensano a dove trascorrere le vacanze a ridosso tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Viaggiare è sempre una buona idea per staccare la mente dalla solita routine e, soprattutto, per immergersi in nuove culture e tradizioni. Se c’è qualcosa che apre la mente di sicuro è viaggiare.

Talvolta si rinuncia a causa dei costi eccessivi. In effetti non possiamo negare che, dopo il biennio di pandemia, i prezzi delle strutture ricettive e dei ristoranti sono aumentati un po’ ovunque. O meglio: non proprio ovunque ma di sicuro nelle città più conosciute e inflazionate.

E se il segreto fosse proprio scegliere città poco inflazionate e che hanno mantenuto ancora le loro tradizioni? C’è un posto non troppo distante dall’Italia dove, con 300 euro, tu e il tuo partner potrete trascorrere non un weekend ma un’intera settimana di vacanza. Una città stupenda ma con prezzi bassissimi.

Vacanze d’inverno: la meta ideale per risparmiare

Il momento giusto per partire? Ora! Natale è vicino ma se non ti va di aspettare, prepara subito le valigie e prenota un volo per questa località: con 300 euro potrete godervi non un weekend ma un’intera settimana. Una città stupenda e molto suggestiva ma economicissima. Curiosi di scoprire dove si trova?

Sei mai stata a Plovdiv? Si tratta della seconda città, per grandezza e importanza, della Bulgaria. Una città molto antica e che ha conservato tutto il suo fascino fatto di casette colorate e vicoli acciottolati. Insomma nulla a che vedere con le grandi capitali europee: Plovdiv è rimasta una cittadina semplice ma bellissima, a misura d’uomo e a misura di famiglia.

Ma che cosa c’è da fare e vedere in questa cittadina? Il cuore pulsante è la Città Vecchia fatta di tante stradine che si arrampicano verso le tre colline che dominano tutta la città. Una volta arrivati sulle tre colline si scoprirà un universo “incantato” fatto di cortili nascosti e case rinascimentali, fontane ma soprattutto le antiche botteghe dei maestri artigiani. Vi sembrerà di fare un salto indietro nel tempo insomma. Da visitare assolutamente l’Anfiteatro romano, una delle strutture più antiche dei Balcani. E poi, a fine pomeriggio, l’ideale è coccolarsi con una bella cioccolata calda in uno dei tanti caffè storici.

Ma tutto questo quanto costa? Molto ma molto meno di quanto costerebbe un weekend in molte località italiane o in molte capitali europee. Infatti nel centro storico di Plovdiv ci sono tantissimi appartamenti in affitto a prezzi stracciati: potreste arrivare a spendere tra i 30 e i 50 euro a notte per 4 persone. Anche gli alberghi hanno prezzi molto ragionevoli: solitamente non si superano i 60 euro per una stanza familiare. Se vi preoccupa la lingua, tranquilli: ci sono moltissimi italiani. Insomma Plovdiv è la città perfetta per godersi una settimana di relax spendendo pochissimo.