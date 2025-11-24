Vivi tre giorni di pura magia natalizia: scopri la Festa del Borgo Longobardo più affascinante!

Partecipare alla Festa del Borgo Longobardo sarà una delle attività più belle del periodo natalizio!

Se avete sempre desiderato fare un viaggio che vi porti “fuori dal tempo”, dovete assolutamente sapere che ci sono degli itinerari poco noti, ma che possono diventare le tappe più belle di sempre. Andare per ben tre giorni in questa località, equivale a staccare dallo stress e dalla routine, soprattutto vuol dire finalmente poter dire di sì a del tempo di qualità con la propria famiglia.

Buon cibo, il calore del fuocherello e il fascino della storia a portata di mano. La Festa del Borgo Longobardo ha un non so che di insolito, ma di cosa si tratta poi? I Longobardi sono stati degli invasori germanici di origine scandinava che nel periodo dell’Alto Medioevo, hanno saccheggiato, depredato, e posto radici proprio nell’Italia settentrionale, e sì questo borgo conserva ancora i tratti di questa realtà.

Oggi si possono ancora toccare con mano simboli e oggetti che hanno contribuito a realizzare la loro storia, ma al tempo stesso si ha pure la possibilità di vivere un’esperienza rilassante, gustando un buon vino, e festeggiando insieme alle persone care, tra cibo e arte.

Dove si trova la Festa del Borgo Longobardo, un’esperienza unica!

Potrete passeggiare per il mercato di Natale, assaporare le specialità dello street food, ascoltare musica dal vivo, e lasciarvi al tempo stesso sorprendere da spettacoli itineranti. Insomma, sarà una grande festa! I più piccoli potranno pure fare visita a Babbo Natale, e l’ingresso è gratuito tra le 11,00 e le 19,30, ecco dove!

Dal 6 al 8 dicembre con eventi continui dalle ore 11,30 alle 19,30, si potrà vivere un’esperienza fuori dal comune. Quest’anno il Borgo si è anche ispirato alla magia della Fabbrica di Cioccolato, il celebre film/romanzo, trasformando l’appuntamento in qualcosa di davvero unico. C’è in palio un vero e proprio concorso, infatti acquistando la tavoletta tra il 6, 7, 8 dicembre, si potrebbe vincere un Golden Ticket e tentare la sorte per conquistare uno dei due premi speciali.

Anche la dolcezza è presente e in grande qualità, con il panettone artigianale del Pastry Chef Michele Rinaldi, ma non mancano prelibatezze come oli extra vergine d’oliva preziosi, spritz, il miele millefiori dell’apicoltura sostenibile, e dei vini locali davvero pregiati. Si trova tutto al mercatino artigianale, ma sono prodotti che si possono anche ordinare comodamente da casa.

Casette di legno con i prodotti locali, castagne arrosto, vin brûlé, polenta calda, e musica dal vivo, tutti sono felici, anche Babbo Natale che incontra i più piccoli! Non mancano laboratori creativi e un Calendario dell’avvento vivente, con persone del borgo pronte a far festa tutti insieme.

Insomma, non c’è un solo momento di noia! Questo evento imperdibile si trova a Castelfalfi in Toscana, che state aspettando a organizzare il prossimo viaggio?