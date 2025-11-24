Sai quanto deve durare il pisolino pomeridiano per ricaricarti davvero? Ecco la risposta definitiva – viagginews.com

Fai il pisolino pomeridiano ma ti senti solo più stanco appena sveglio? Ecco quanto dovresti riposare per sentirti davvero energico.

Molte persone hanno la fortuna di poter fare il pisolino pomeridiano perché magari non sono fuori casa in quel momento della giornata. Questo momento di relax e di riposo può fare la differenza nell’energia e nella produttività che si avranno nel resto della giornata.

Infatti, uno dei pilastri di una buona salute è proprio il dormire bene. Il pisolino pomeridiano può avere diversi benefici per la salute, soprattutto se è di breve durata. Ma molte persone non sanno quanto dovrebbe durare il pisolino per essere davvero efficace.

Quando deve durare il pisolino pomeridiano per essere benefico?

Il pisolino è un’abitudine che consiste nel riposare per alcuni minuti o un paio d’ore, dopo pranzo, per ottimizzare le energie e recuperare le ore perse di sonno. Tra i benefici che apporta il pisolino, va detto che:

previene le malattie cardiache, aiutando a ridurre il 37% dello stress, l’ansia e il rischio di malattie cardiovascolari

riduce la pressione sanguigna

aumenta l’apprendimento

Ci sono persone che non riuscirebbero a fare a meno del pisolino e lo vedono come qualcosa di fondamentale nella loro vita, e gli dedicano anche diverse ore del loro tempo. Per poter affrontare il resto della giornata con energia, però, il pisolino pomeridiano dovrebbe durare un tot di minuti precisi. Quante volte dopo essersi riposati, ci si sveglia più stanchi e confusi di prima? Probabilmente hai dormito troppo poco oppure troppo!

Per questo, secondo gli esperti, i minuti che dovrebbe durare il pisolino variano da 20 a 30 minuti, che è un intervallo che favorisce la concentrazione e previene la sensazione di confusione al risveglio. Inoltre, il pisolino aiuterà a migliorare la concentrazione, ottimizzare l’energia e la produttività. Tra le raccomandazioni che gli esperti danno per un buon pisolino e quindi ottimizzare le energie, c’è che bisogna dormire appunto tra i 20 e i 30 minuti prima delle 15:00, scegliendo un posto tranquillo, buio e con una temperatura confortevole.

Prima di riprendere con le proprie attività (lavorare, faccende domestiche, uscire a fare commissioni), prendersi del tempo. Insomma, il riposino pomeridiano può fare la differenza non solo nella nostra produttività ed energia ma anche nella nostra salute, apportandoci davvero tanti benefici, se fatto correttamente tra i 20 e i 30 minuti.