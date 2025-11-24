Noctourism a Natale: esplorare mercatini sotto le stelle e luci notturne, la nuova tendenza – viagginews.com

Un nuovo modo di vivere il Natale prende vita dopo il tramonto, tra luci scintillanti e mercatini più tranquilli e suggestivi. Il noctourism diventa la tendenza del 2025, trasformando le serate festive in esperienze immersive e magiche.

Negli ultimi anni il turismo sta vivendo una trasformazione profonda: i viaggiatori cercano esperienze più immersive, meno affollate e capaci di offrire emozioni autentiche. Da questa nuova sensibilità è nato il noctourism, una tendenza che punta a vivere le destinazioni dopo il tramonto, quando le città si vestono di luci, atmosfere intime e silenzi suggestivi.

Nel periodo natalizio, questa modalità di viaggio diventa ancora più affascinante, grazie ai mercatini che rimangono aperti fino a tarda sera, alle installazioni luminose e alle iniziative pensate proprio per chi ama scoprire la magia notturna.

Noctourism a Natale: ecco di cosa si tratta

Il fascino del noctourism risiede nella possibilità di godersi luoghi solitamente molto affollati in orari più tranquilli. I mercatini di Natale, noti per attirare migliaia di visitatori durante il giorno, cambiano volto nelle ore serali: le luci brillano più intensamente, le casette in legno sembrano piccoli rifugi incantati e il brusio si trasforma in una musica soffusa, che invita a passeggiare con calma.

Le temperature più fresche contribuiscono a creare un’atmosfera intima, ideale per sorseggiare una tazza di vin brulé o una cioccolata calda mentre si esplorano le bancarelle.

Molte città europee e italiane stanno investendo in eventi e installazioni dedicate proprio al turismo notturno. Le light festival, ad esempio, sono diventate un elemento irrinunciabile del Natale moderno: percorsi luminosi, sculture di luce e mapping architettonici trasformano piazze e monumenti in veri e propri scenari fiabeschi.

Questo fenomeno si integra perfettamente con il noctourism, che invita i visitatori a esplorare il centro storico nelle ore serali vivendo un’esperienza più coinvolgente e scenografica.

Noctourism natalizio in Italia, dove farlo

Anche l’Italia si sta muovendo in questa direzione.

Città come Trento, Torino, Salerno e Matera propongono calendari ricchi di eventi notturni durante il periodo natalizio. Trento, ad esempio, arricchisce i suoi mercatini con spettacoli di luce che si riflettono sulle facciate storiche, rendendo ogni passeggiata un’esperienza visiva unica.

Torino, con il progetto Luci d’Artista, propone installazioni luminose firmate da artisti contemporanei, che trasformano la città in un museo a cielo aperto. Salerno continua a essere famosa per le Luci d’Artista, che attirano visitatori da tutta Italia proprio nelle ore serali, mentre Matera combina le sue luci con la suggestione dei Sassi, creando uno scenario notturno indimenticabile.