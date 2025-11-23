Belle come le Seychelles ma molto più economiche: queste le mete tropicali ideali

Tra le destinazioni più costose vanno inserite le Seychelles per gli alloggi lussuosi e i ristoranti molto cari. Quali alternative sono più convenienti?

Il sogno di tante persone è andare alle Seychelles ma il costo è proibitivo rispetto ad altre mete. Si può cercare di organizzare il viaggio da soli senza affidarsi a tour operator per risparmiare però oltre alla difficoltà dell’organizzazione la spesa resterà molto alto. Perché non dirottare verso destinazioni altrettanto spettacolari e più economiche?

Le Seychelles sono apprezzate per i colori della natura incontaminata, le spiagge bianche bagnate da acque turchesi, il clima perfetto per godersi giornate di relax o per dedicarsi ad attività come snorkeling, immersioni, trekking. Tutto questo circondati da uno spettacolo continuo per gli occhi. Bellissime, nessuno può negarlo, eppure ci sono tanti altri luoghi meno noto che non hanno nulla da invidiare alle Seychelles.

Non solo, sono ugualmente immerse nella natura più rigogliosa però richiedono una spesa decisamente inferiore. Un esempio è Palawan nelle Filippine. Cascate, grotte, snorkeling tra relitti della Seconda Guerra Mondiale, barriere coralline, immersioni a prezzi bassissimi. L’arcipelago conta 1780 isole, si può partire da El Nido per visitarne alcune su una canoa polinesiana. e restare affascinati da lagune trasparenti e spiagge circondate da scogliere calcaree.

Le isole economiche belle come le Seychelles

Spostiamoci in India a Goa dove si possono ammirare tramonti di colore topazio sul Mar Arabico. Si può esplorare la giungla, fare kayak ed escursione per avvistare delfini e girare per i colorati mercati ricchi di profumi e sapori. Scegliendo novembre come mese di partenza oppure marzo, aprile o ottobre si eviterà la folla e i prezzi saranno super convenienti.

Puro spettacolo della natura anche Bahias de Huatulco in Messico. Ha nove baie con 36 spiagge bagnate da acque color smeraldo. Si può andare sul kayak oppure fare surf o dedicarsi ad un impacco di fango. Maguey è una fantastica spiaggia di sabbia bianca mentre il Parque Nacional Huatulco è un parco incredibile da esplorare a piedi o a cavallo.

Chi è pronto per un lungo viaggio può andare verso est, a Far North Queensland in Australia. Tra la foresta pluviale, la Grande Barriera Corallina, gli ampi campi di canna da zucchero e lagune spettacolari non ci si potrà annoiare. Una vacanza economica se si soggiorno a Cairns dove ci sono strutture ricettive perfette per le famiglie e ristoranti a buon prezzo. Chiudiamo con Manabì in Ecuador dove ci si può rilassare tra spiagge circondate da palme e tramonti rosso fuoco.