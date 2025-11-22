Tutti pazzi per la besciamella, con queste due ricette si toccherà il cielo con un dito!

La passione per la besciamella accomuna tantissimi italiani pronti a sperimentale nuove ricette che la rendono protagonista.

Originaria della Francia, la besciamella ha superato i confini nazionali per approdare nel resto del mondo della cucina e dell’enogastronomia. Popolare e versatile, arricchisce di gusto tantissimi piatti e apre le porte alla creatività tra i fornelli. La texture cremosa e il sapore delicato sono i motivi alla base di questo amore incondizionato.

La besciamella è diventata nel tempo protagonista della cucina internazionale. Il ruolo così centrale è legato alla composizione semplice con burro, farina e latte che la rende molto versatile. Si può arricchire con spezie, formaggi e altri ingredienti giocando con la creatività per inventare nuovi piatti. In più ha un’ottima capacità legante e aggiunge corposità e cremosità ad una preparazione.

Preparare le lasagne con o senza besciamella fa una grande differenza in termini di gusto e morbidezza. Protagonista ma senza sovrastare mai gli altri sapori, questo è un altro segreto del suo carattere vincente. Tre ingredienti per una preparazione molto semplice di una salsa liscia e vellutata ma come usarla al di fuori delle classiche ricette che prevedono la besciamella?

Con la besciamella prepariamo le crespelle alla valdostana e il riso al forno alla siciliana

Le crespelle alla valdostana sono un piatto ricco e avvolgente arricchito con tanta cremosa besciamella. La preparazione è semplice. Prima vanno preparate le crepes con farina 00, uova, latte e un pizzico di sale e la besciamella con un pizzico di noce moscata. L’assemblaggio delle crespelle prevede di prenderne una alla volta, di spalmare un cucchiaio di besciamella in un angolo, di aggiungere prosciutto cotto e formaggio (fontina preferibilmente) e poi di piegare a fazzoletto la crespella.

Dopo che tutte le crespelle saranno farcite andranno messe in una pirofila imburrata sovrapponendole leggermente. A copertura altra besciamella e una spolverata di parmigiano prima di cuocere in forno a 200° statico 20 minuti di cui gli ultimi cinque in modalità grill.

Passiamo al riso al forno alla siciliana. Il riso si cuoce nel brodo vegetale (va bene anche nell’acqua) poi andrà messo in una ciotola con besciamella abbondante, zafferano, parmigiano, prezzemolo, prosciutto cotto e scamorza. Amalgamate tutti gli ingredienti e trasferite il composto in una teglia poco unta cosparsa di pangrattato. Livellate il riso e aggiungete altro pangrattato e parmigiano. Se volete anche altra besciamella per un effetto più cremoso. Cuocete in forno preriscaldato a 200° per 25 minuti circa fino a quando la superficie sarà dorata.