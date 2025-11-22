Black Friday in arrivo: approfitta di queste offerte per le tue vacanze di Natale – Viagginews.com

Voglia improvvisa di vacanze di Natale? Approfitta delle promozioni del Black Friday per partire a costo zero e senza pensieri.

Da anni, il periodo pre natalizio, coincide con l’arrivo dell’attesissimo Black Friday, appuntamento imperdibile per gli amanti dello shopping low cost. Tradizionalmente associato a promozioni su elettronica e moda, il venerdì più conveniente del mese rappresenta da anni l’occasione giusta per accedere a promozioni e sconti su varie categorie di spesa.

Tra queste, spicca anche il settore dei viaggi, dove il Black Friday può rivelarsi la soluzione per prenotare vacanze a prezzi scontati e pacchetti promozionali tra trasporto e soggiorno. Durante il periodo natalizio, in particolare, le occasioni del Black Friday possono salvare il portafoglio dai prezzi elevanti della stagione di punta.

Per qualche giorno, difatti, compagnie aeree, di crociera, ma anche hotel e tour operator, proporranno grandi offerte su voli e soggiorni in tutto il mondo. Quest’anno il Black Friday cadrà il giorno venerdì 26 novembre, ma le offerte continueranno anche nelle giornate seguenti con promozioni sempre diverse.

Black Friday: le vacanze in promozione per il tuo Natale

Quest’anno le attesissime promozioni del Black Friday verranno estese fino al 1° dicembre, giorno del Cyber Monday. Si tratta di una occasione irripetibile per trovare l’offerta giusta e partire in vacanza senza pensieri. Tra le compagnie aeree le quali aderiscono al venerdì più atteso dell’anno, spiccano Iberia e Vueling, con sconti sui biglietti fino al 35%. Per conoscere le loro promozioni, basterà accedere ai siti web ufficiali delle compagnie o, in alternativa, scegliere la piattaforma eDreams dove sono previsti sconti extra ancora più convenienti.

Le offerte del Black Friday non riguardano solo i voli. Tra le migliori promozioni, la piattaforma di Booking.com ha messo a disposizione sconti fino al 40% e la possibilità di bloccare già ora il prezzo dei viaggi fino a dicembre 2026. Grazie alle opzioni flessibili come la cancellazione gratuita, le possibilità di pagare dopo e di bloccare il prezzo, la piattaforma online può rendere facile la pianificazione di un interno soggiorno a metà del prezzo.

Seguono nella lista anche le offerte di Costa Crociere, MSC Crociere e Royal Caribbean, le quali offrono pacchetti scontati fino al 50%. Chi prenota entro il 1° dicembre, difatti, potrà usufruire di promozioni imperdibili su tratte verso il Mediterraneo, i Caraibi e il nord Europa. Non possono mancare i pacchetti di SmartBox ideali per concedersi una vacanza senza pensieri. In occasione del Black Friday, quest’ultimi risulteranno scontati fino al 20% online.