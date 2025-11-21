Trend Travel: le 3 mete imperdibili di dicembre da prenotare già ora – viagginews.com

Dicembre è un mese speciale: l’atmosfera si accende di luci, tradizioni e voglia di partire. Per molti, è il periodo perfetto per concedersi un viaggio che unisca relax, scoperta e un tocco di magia. Ecco alcune mete da visitare assolutamente (e da prenotare il prima possibile).

Le festività si avvicinano e le destinazioni più richieste iniziano rapidamente a riempirsi, motivo per cui prenotare con un po’ di anticipo è la mossa più intelligente per assicurarsi le migliori offerte.

Ecco dunque tre mete imperdibili per dicembre.

3 mete imperdibili per il mese di dicembre, prenotale già adesso

Bolzano è una delle capitali italiane del Natale. Il suo mercatino – tra i più famosi d’Europa – trasforma Piazza Walther in un villaggio incantato, con luci, casette in legno, profumo di spezie e prodotti tipici.

Dicembre è anche il mese ideale per esplorare i borghi dell’Alto Adige, come Merano, Bressanone e Vipiteno, che offrono scenari da cartolina e tradizioni autentiche. Perfetto per chi cerca atmosfera, gastronomia e neve a portata di mano.

Napoli è una delle destinazioni più iconiche nel periodo natalizio. La celebre Via San Gregorio Armeno, con i suoi artigiani del presepe, è un must assoluto per vivere l’anima autentica della città durante le feste.

A dicembre Napoli regala anche un clima mite, un’incredibile offerta culturale tra musei e siti archeologici, e naturalmente una gastronomia irresistibile – tra sfogliatelle, babà e pizza. Una meta trend per chi desidera un viaggio vivo, popolare e profondamente italiano.

Cortina è la regina delle Dolomiti, amatissima da chi cerca un mix di sport invernali e atmosfera glamour. A dicembre le piste da sci sono già attivissime e il centro del paese si riempie di boutique, locali alla moda e decorazioni natalizie. Perfetta per un weekend romantico o una fuga chic, è una delle mete italiane più richieste per le vacanze di fine anno. Consigliata per chi vuole montagna, stile e panorami spettacolari.

Ecco anche 3 consigli extra fuori dall’Italia

Dicembre è uno dei mesi più iconici per visitare New York. L’albero del Rockefeller Center, il pattinaggio a Central Park, le vetrine natalizie sulla Fifth Avenue e i mercatini sparsi per la città creano un’atmosfera cinematografica. Tra spettacoli a Broadway, shopping e quartieri addobbati come Dyker Heights, NYC è la destinazione ideale per chi cerca energia, luci e magia senza limiti.

Chi desidera un dicembre caldo e ultramoderno trova in Dubai la meta perfetta. Con temperature estive ma non eccessive, la città offre spiagge, rooftop, hotel iconici come il Burj Al Arab e attrazioni spettacolari come il Dubai Frame o il deserto da esplorare in jeep. Dicembre è alta stagione e ospita eventi, festival e fuochi d’artificio che anticipano il Capodanno. Una scelta trendy e glamour.

Tra le destinazioni più amate per chi vuole mare e relax anche a dicembre, Tenerife spicca grazie al suo clima mite tutto l’anno. Offre paesaggi vulcanici, trekking nel Parco Nazionale del Teide, spiagge per tutti i gusti e borghi colorati come La Laguna. Ottima per coppie, famiglie e viaggiatori attivi. Dicembre è uno dei periodi più richiesti grazie alle temperature piacevoli e ai prezzi ancora accessibili se si prenota per tempo.