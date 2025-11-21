In Italia c’è il ‘borgo di Babbo Natale’: un luogo dove la magia prende vita

In questo borgo in Italia tutto sembra essere riferito a Babbo Natale: un luogo incantato dove la magia prende vita, se ami sognare non puoi non visitarlo.

Passeggiare tra mura antiche illuminate da luci soffuse, ascoltare il fruscio delle decorazioni che ondeggiano al vento e respirare l’inconfondibile profumo di legna e spezie, tutto questo in un solo luogo. In Italia, infatti, esiste un luogo dove ogni vicolo sembra uscito da una fiaba nordica, un angolo sospeso nel tempo in cui la magia natalizia trova la sua forma più autentica.

Qui le tradizioni convivono con una scenografia naturale che incanta grandi e piccoli, trasformando un borgo già affascinante in un set perfetto per vivere l’atmosfera delle feste. Il posto perfetto per chi ama il periodo di Natale e desidera vivere una vera e propria favola. Lì dove tutto sembra ‘magico’ si potrà vivere un’esperienza unica ed emozionante.

Alla scoperta dei ‘borgo di Babbo Natale’ che si trova in Italia: qui è tutto magico

Solo superata la soglia del suo ingresso si svela il nome di questo scenario straordinario: il Ricetto di Candelo, in Piemonte. Un antico borgo fortificato del Trecento che, con l’arrivo dell’inverno, cambia pelle e si trasforma in quello che molti chiamano il vero “borgo di Babbo Natale”. Le sue stradine, durante il periodo natalizio diventano il palcoscenico di un viaggio emozionante.

Gli antichi edifici in pietra vengono adornati con ghirlande, lanterne e decorazioni artigianali, mentre gli angoli più nascosti si animano con installazioni luminose e piccole botteghe temporanee. Ogni dettaglio è studiato per offrire un’esperienza immersiva, lasciando ai visitatori la sensazione di trovarsi all’interno di un racconto natalizio senza tempo.

Non manca la casa di Babbo Natale, ricreata in un angolo particolarmente pittoresco del borgo, dove i più piccoli possono lasciare le proprie letterine. La scenografia è curata nei minimi dettagli: tappeti, giocattoli d’epoca, bauli ricolmi di doni e un grande trono rosso che diventa il cuore pulsante delle foto ricordo.

Il fascino del Ricetto di Candelo non risiede soltanto nella cornice medievale, ma nella capacità di trasformarsi senza perdere la sua autenticità. La magia del Natale qui non è artificiale, ma nasce dall’incontro tra storia, tradizioni locali e un’atmosfera suggestiva che avvolge chiunque varchi le sue mura.