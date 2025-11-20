La città dei Lego è un tripudio di colori e scorci entusiasmanti: prenota il viaggio perfetto per tutta la famiglia

Passeggiare per questa città significa ritrovarsi in un villaggio dei Lego con un tripudio di colori e paesaggi incredibili.

Se state decidendo una meta natalizia perfetta per tutta la famiglia dovete valutare un viaggio a Zaandam, una città colorata e spettacolare a 12 minuti di treno da Amsterdam. Un incanto per gli occhi, sembrerà di camminare in un paese costruito con i mattoncini Lego.

Vivere un’avventura natalizia a Zaandam tra enigmi e mulini a vento sarà entusiasmante per tutta la famiglia. In questa città vicinissima ad Amsterdam le case sono un tripudio di colori e un mix perfetto di facciate di abitazioni tradizionali. Il risultato del collage architettonico è da sogno, l’effetto “wow” è assicurato. Basta uscire dalla stazione per ritrovarsi al centro di un mondo Lego entusiasmante.

A sinistra c’è il Municipio, verde e blu, con dettagli talmente perfetti che fanno sembrare l’edificio “finto”, un palazzo degno di un cartone come Alice nel Paese delle Meraviglie. L’architettura tradizionale olandese si unisce ad uno stile contemporaneo e così il Municipio diventa un’opera d’arte. Puro spettacolo anche l’Inntel Hotel, oltre un ponticello. La facciata è verde brillante e l‘hotel raccoglie 70 case stilizzate ognuna delle quali rappresenta un’abitazione della regione del Zaan. La casa blu si pensa sia ispirata ad un quadro di Monet proprio durante il soggiorno a Zaandam.

Continuiamo il viaggio tra le strade dell’incantevole Zaandam

La nostra città Lego continua una visita alla vecchia fabbrica di cioccolato Verkade Fabriek, lungo il fiume Zaan. Un vero e proprio patrimonio industriale olandese e un simbolo storico della regione. Cuore pulsante della città, poi, Stadshart Zaandam, un posto perfetto per divertirsi e fare shopping. Ci sono ristoranti, locali, negozi e il punto di ritrovo De Dam, la piazza centrale con la movida serale.

Recandosi a Zaandam nel periodo natalizio si potrà vivere una vera e propria avventura. Una mappa del tesoro avvolta nel mistero che porta ad uno scrigno di incredibile valore. I cittadini sono entusiasti di questa ricerca, la mappa sarà decorata con simboli del Natale e per risolvere l’enigma servirà molta astuzia.

Tutto questo mentre i mulini a vento saranno illuminati a festa, i pittoreschi vicoli della città addobbati con decorazioni natalizie e i mercatini saranno pronti per accogliere i visitatori. Immancabile, poi, una pattinata sul ghiaccio prima di fare merenda in un delizioso cafè della città dei Lego. A Zaandam si arriva da Amsterdam in 12 minuti con treni che partono ogni 10/15 minuti circa.