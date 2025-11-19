Si chiama “Dream of the Desert” ed è il treno più costoso al mondo: dal 2026 farà vivere un’esperienza favolosa

Con il treno ‘Dream of the Desert’ potrai vivere sicuramente un’esperienza unica: tra percorsi incantanti, si potranno conoscere paesaggi mozzafiato.

Nel panorama del lusso emerge un progetto che sembra uscito da un sogno e che riguarda un mezzo di trasporto molto utilizzato: il treno. La novità riguarda un treno elegante e raffinato, pronto a solcare i paesaggi aridi dell’Arabia Saudita con atmosfera da fiaba contemporanea. Questo non è solo un semplice mezzo di trasporto, ma un vero e proprio mix di esperienze culturali, design d’alta gamma e gastronomia sofisticata, pensato e ideato per chi desidera viaggiare a 360°.

Le anteprime rivelano delle carrozze in cui è possibile ammirare un connubio di artigianato italiano e ispirazioni saudite, con tonalità sabbiose, legni intagliati, vetro di Murano e tessuti pregiati. Uno scenario itinerante che trasporta i passeggeri dalle dune silenziose ai siti storici, disegnano un’esperienza che va al di là del semplice viaggio.

Con il treno ‘Dream of the Desert’ si potrà vivere un’esperienza da mille e una notte

A partire dalla fine del 2026, il treno ultra-lusso attraverserà il cuore della penisola arabica, per offrire ai passeggeri un itinerario immersivo tra paesaggi desertici, siti archeologici millenari e ospitalità d’élite. Il convoglio è composto da 14 carrozze e ospita circa 31 suite di lusso, e 2 suite reali, con un totale di 66 passeggeri nelle versioni più recenti.

Il treno opererà su una tratta esistente di 1.300 km, collegando Riyadh a destinazioni nel nord del Regno come Al Jouf, attraversando paesaggi emblematici e mete di grande fascino. Al momento è possibile iniziare a pre-ordinare i biglietti collegandosi al sito ufficiale e versare un deposito di 3.000 SAR (circa 690 euro al momento), che garantisce una priorità assoluta all’apertura delle prenotazioni definitive.

L’importo sarà poi scalato dal prezzo finale del viaggio che dovrebbe essere di circa tra i 3000 e i 5000 SAR a notte per le cabine semplici, fino ad arrivare a 30000 SAR a notte per le suite reali. Inoltre, prenotare prima i biglietti, consentirà ai partecipanti di ricevere un invito all’esclusivo evento inaugurale che si terrà in Arabia Saudita. Insomma, si tratta di un’esperienza sicuramente non alla portata di tutti, ma che indubbiamente permetterà di vivere un qualcosa di unico e di irripetibile. Un viaggio che combina eleganza, esclusività e un’immersione nel cuore del deserto saudita.