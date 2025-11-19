4 viaggi di tendenza da fare ora: le mete più popolari a novembre – viagginews.com

Dall’Europa del Nord alle spiagge tropicali, novembre è il mese perfetto per partire: meno folla, prezzi più bassi e atmosfere uniche. Ecco quattro viaggi di tendenza da fare ora, scelti tra le mete più amate del momento.

Novembre è un mese particolare, spesso sottovalutato, ma perfetto per chi vuole partire senza le pressioni dell’alta stagione. Le destinazioni si svuotano, i paesaggi cambiano colore e i costi di voli e hotel diventano più accessibili. È il momento giusto per vivere atmosfere nuove e scoprirsi viaggiatori più attenti, più lenti, più consapevoli.

Tra mete lontane e città a poche ore di distanza, ecco quattro destinazioni che stanno conquistando i viaggiatori in questo periodo.

4 viaggi trendy da fare assolutamente, ecco le mete più popolari

Tra le mete europee più popolari di novembre c’è Copenaghen, città che sembra fatta apposta per essere vissuta quando le giornate iniziano ad accorciarsi.

Questo è il periodo in cui il concetto di hygge, il famoso stile di vita danese basato sul comfort e sulla convivialità, si percepisce ovunque: caffè con candele accese, mercatini che iniziano a comparire nelle piazze e lunghe passeggiate tra i palazzi colorati del Nyhavn.

La città è perfetta per un weekend lungo: si può visitare il Design Museum, salire sulla Rundetårn per una vista suggestiva, oppure esplorare i quartieri creativi come Nørrebro. A novembre, inoltre, Copenaghen ospita eventi culturali e festival gastronomici che la rendono ancora più vibrante.

Lisbona continua a essere una delle destinazioni più amate dai viaggiatori, e novembre rappresenta forse il mese migliore per scoprirla.

Le temperature rimangono miti, la luce si fa dorata e le strade sono molto meno affollate rispetto all’estate. Passeggiare tra i vicoli dell’Alfama, prendere lo storico tram 28 o affacciarsi dai miradouros senza la ressa permette di godersi la città in modo autentico.

Anche il lato gastronomico diventa protagonista: trattorie, pastéis de nata appena sfornati e mercati locali sono un invito a rallentare. Per chi vuole spingersi fuori città, sono ideali le escursioni a Sintra o a Cascais, facilmente raggiungibili in giornata.

Se si desidera un’esperienza completamente diversa, Marrakech è una delle destinazioni più richieste del momento. Novembre offre il clima ideale per esplorare la Medina senza soffrire il caldo intenso dei mesi estivi.

Le sue strade sono un labirinto di colori, profumi e suoni: dai souk artigianali alle piazze animate, fino ai tradizionali riad con cortili interni e fontane.

Da non perdere il Jardin Majorelle, il Palazzo Bahia e la vivace Jemaa el-Fna al tramonto. Inoltre, novembre è ottimo per organizzare escursioni nel deserto di Agafay o nell’Atlante, dove la natura regala panorami mozzafiato.

Mauritius: la meta per chi sogna il mare in inverno

Per chi sogna il mare, Mauritius è la meta tropicale di tendenza a novembre. L’isola entra nella sua stagione estiva: il clima è caldo ma piacevole, le spiagge sono luminose e l’acqua trasparente invita a fare snorkeling tra coralli e pesci colorati.

È il periodo ideale per scoprire le bellezze naturali dell’isola, dalle cascate di Chamarel ai giardini botanici di Pamplemousses, passando per le riserve naturali dell’interno.