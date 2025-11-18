Se sfiori quest’acqua diventi di pietra: fenomeno letale unico al mondo, ecco dove si trova!

La verità è terrificante, se sfiori quest’acqua diventi di pietra: pericolosissimo anche solo una goccia, fenomeno unico!

Non è l’incipit di un film dell’orrore, ma un fenomeno tanto reale quanto letale che colpisce un luogo del mondo per molti sconosciuto, ma per altri altrettanto affascinante. Se sfiori quest’acqua diventi di pietra, ma per quale ragione? La scienza dà qualche risposta, ma è sempre la natura a stupire con le sue unicità.

Il fenomeno assume il nome di litificazione, ma può essere anche letteralmente chiamato “pietrificazione”, anche se non è che trasformi in pietre durissime, ma l’alta presenza di minerali e i processi geologici, fanno assumere proprio queste sembianze a qualsiasi essere vivente ci si immerga.

Basta un goccia sulla pelle e il processo si attiva, nessuno ha scampo. Merito dell’alta concentrazione di carbonato di calcio, quando l’acqua è fortemente alcalina succede proprio questo. Quando cadono accidentalmente le carogne di animali morti, è come se si pietrificassero, e accade anche se questi sono vivi, e ciò mette i brividi.

Anche perché se non lo si sa, si rischia davvero tantissimo. La ragione? Questa distesa d’acqua color rubino è meravigliosa, attira proprio come una pietra preziosa.

Ecco dove se sfiori quest’acqua diventi di pietra

Per quanto letale questo posto, è davvero bello da vedere, infatti di distese d’acqua color rosso cremisi non ne è pieno il mondo. È un posto raro come una pietra preziosa, bellissimo da vedere, ma anche pericoloso come il più potente veleno. Si trova in questo continente, ecco di cosa si tratta.

Il suo nome è Lago Natron, si trova in Africa, proprio nel Nord della Tanzania, ed è spettacolare. Quando i raggi del sole dall’alto si infrangono sulle sue acque, l’effetto è simile a quello di una pietra preziosa, peccato che sia proprio questo il problema. Degli animali, magari dei volatili, possono essere attratti da questa bellezza, e proprio in volo, immergersi per sbaglio. Ma davvero il corpo diventa come la pietra?

Come già accennato, non proprio, ma le sembianze sono simili, e comunque è letale. Al confine con il Kenya, questo specchio di cremisi e oro è prezioso, ma sotto la Great Rift Valley c’è la risposta del perché quest’acqua sia così alcalina. È proprio l’attività vulcanica che alimenta il lago con minerali ricchi di carbonato di sodio.

La stessa sostanza veniva usata dagli antichi egizi per mummificare i defunti nel rito religioso più famoso e antico di sempre. Senza uno sbocco verso il mare, l’acqua evapora sotto il cocente sole africano, facendo salire la temperatura oltre i 60° celsius, e il livello di PH oltre i 10, creando in questo modo un’acqua così tossica da poter bruciare la pelle.

Calore rovente e il sale, seccano il corpo, lasciandolo conservato, quasi come se fosse pietra. Eppure, quando l’acqua raggiunge il livello più basso accade un’altra stranezza della natura: i fenicotteri costruiscono i loro nidi su cumuli salini dove le loro uova restano al sicuro dai predatori.