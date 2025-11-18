Se i borghi sono la tua passione, non puoi perderteli ora che arrivano le feste: ecco i migliori 5 in cui respirare l’aria natalizia – viagginews.com

I borghi sono il modo più autentico per scoprire la nostra Italia e ora che arrivano le feste natalizie ce ne sono alcuni in cui l’atmosfera diventa magica. Ecco i 5 migliori.

L’Italia è ricca di città bellissime che vengono visitate ogni anno da tantissime persone che ne apprezzano il patrimonio culturale, storico e artistico. Ma il nostro Paese ha anche tanti bellissimi borghi ricchi di cose da fare e da vedere che, nel periodo delle feste, diventano magici.

Sì, perché durante il periodo natalizio (e in verità già da novembre) vengono addobbati con decorazioni, luci e ospitano eventi imperdibili. Ecco allora i migliori 5 borghi per vivere l’atmosfera magica delle feste.

I 5 migliori borghi in cui respirare l’aria natalizia

I piccoli borghi italiani imperdibili durante tutto l’anno, lo sono ancora di più durante il periodo natalizio. Ce ne sono alcuni che diventano magici, a prescindere che siano borghi storici, montani o marinari.

Da Nord a Sud Italia, questi paesi esprimono ancora di più la loro bellezza durante il periodo di Natale. In Friuli Venezia Giulia, ad esempio, c’è Poffabro, uno dei borghi più belli d’Italia, caratterizzato da case in pietra tagliata a vivo e dai ballatoi in legno. Durante il periodo natalizio, qui si potranno ammirare i presepi realizzati dalla gente del posto con tanti materiali diversi, come vetro, legno, saponi intagliati e lana.

In Umbria c’è Gubbio, un borgo medievale dove si tiene l’evento “Natale del Bosco” che trasforma la città in un paese delle meraviglie con luci sospese tra gli alberi e un grande albero di Natale fatto di luci nel centro storico. Greccio, in Lazio, è un borgo medievale dove San Francesco creò il primo presepe dando vita alla tradizione dei presepi viventi.

Infatti qui ogni anno dal 24 dicembre si tiene il presepe vivente nel centro del borgo, con esclusivi abiti d’epoca. Si passa alla Puglia e al meraviglioso paese dei trulli, Alberobello. Le luminarie decorano le stradine ricche di case con tetti dalla forma conica e negozi di souvenir. Infine Matera, con i suoi sassi, diventa davvero suggestivo durante le feste con le stradine arricchite con luci e decorazioni.

Insomma, chi vuole respirare l’aria natalizia non può non andare in uno di questi 5 meravigliosi borghi.