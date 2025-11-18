La città più sottovalutata a Natale: luci, mercatini e prezzi accessibili, ecco dove organizzerai le feste!

Questa città è la più sottovalutata a Natale, eppure è tra le più belle e le più economiche: organizza un viaggio prima di diventi virale!

Durante la festività più calorosa dell’anno, bisogna conoscere delle chicche davvero speciali, soprattutto se l’obiettivo è andare in un luogo in cui la magia del Natale è unica. La meta in questione è la città più sottovalutata poiché molti non la conoscono, ma si può vivere un’esperienza indimenticabile.

L’atmosfera è contraddistinta da case a graticcio, il profumo che si sente nell’aria è quello di zenzero misto a cannella, magari da assaporare nel vino speziato del luogo, il Gluhwein e il Punsch, quest’ultima la sua versione analcolica, e le luci sono grandi protagoniste. Artigianato e decorazioni unite alle tradizioni radicate con i suoi mercatini, sono le stelle di punta di uno dei luoghi più suggestivi d’Europa.

Come se non bastasse non servono auto, ma si può visitare una città magica che ripercorre fasi medievali e barocche della storia Europea, con i mezzi pubblici che sono molto efficienti.

Ecco qual è la città più sottovalutata a Natale, consigli pratici

Basta sapere che ogni anno c’è una competizione per la casetta di Natale più bella per capire quanto facciano sul serio. Storia, cultura, e calore, questa è la città più sottovalutata, e oggi la si valorizza con tutta la sua unicità. Si arriva comodamente da Milano con voli di compagnie come ITA Airways e Eurowings.

Pe organizzare questo viaggio inoltre non serve passaporto né impazzire a prenotare alloggio e ristoranti, perché nel centro si trovano tutte le soluzioni possibili. Dagli Hotel più strani come il Nestor Hotel di Ludwigsburg che è un ex carcere ristrutturato, fino a ristoranti come il Mattis e il Weinkeller Einhorn con la cucina tipica del posto. Il Maultauschen è da provare assolutamente!

Durante il periodo dell’avvento si può vivere un Natale Medievale, visitando mercatini storici con le particolari installazioni luminose, e anche apprezzare le particolarità dell’epoca barocca, rievocate proprio in questo luogo.

Esslingen am Neckar è la prima tappa, una città medievale risparmiata dai bombardamenti della Seconda Guerra mondiale offre visite a un castello panoramico, viuzze storiche e una cattedrale dalle vetrate millenarie. Il mercatino dell’artigianato con l’animazione di saltimbanchi e giocolieri sono delle chicche imperdibili. C’è anche la possibilità di rilassarsi in una vasca da bagno antica con vista sui mercatini.

Seconda tappa Ludwigsburg, per vivere un Natale Barocco, fondata dal duca Eberhard Ludwig von Württemberg a inizio 1700, è nota per essere stata d’ispirazione a Versailles nel suo Palazzo, voluto proprio dall’amante del Duca. Si possono visitare passaggi segreti, la sala del trono e corridoi a specchi, come nelle più affascinanti serie tv.

Ultima tappa, i mercatini storici e il Christmas Garden. Si valorizza una città collinare, verde e con vigneti urbani. La boutique Kathe Wohlfahrt è nota per le sue decorazioni natalizie, e i Musei Mercedes-Benz e Porsche sono tra i più ricercati. Ci troviamo in Germania, nella sua bellissima Stoccarda e d’intorni!