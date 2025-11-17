Idee per un Ponte dell’Immacolata indimenticabile? Ecco i migliori posti in cui andare in Italia e in Europa – viagginews.com

Manca circa un mese al Ponte dell’Immacolata ma questo è il momento migliore per organizzare una fuga di qualche giorno. Ecco dove andare.

Prima delle vacanze natalizie, cosa c’è di meglio che un viaggetto da fare durante il ponte dell’Immacolata? Un break dopo tanti mesi di lavoro dopo l’estate è d’obbligo e perché non regalarselo proprio agli inizi di dicembre quando magari non si va a lavoro o si è un po’ più liberi prima delle festività natalizie.

Tra destinazioni vicine e lontane, c’è un’ampia scelta, in base alle proprie disponibilità, al proprio budget e ai propri gusti. E così, ecco le migliori mete per vivere un ponte dell’immacolata all’insegna del divertimento, del relax e del gusto.

Le migliori destinazioni in cui andare durante il ponte dell’Immacolata

Durante il ponte dell’Immacolata si può organizzare una fuga dalla città per esplorare qualche borgo ricco di storia e tradizioni oppure un viaggio più importante in qualche bella città europea. In base alle proprie disponibilità ed esigenze, ogni alternativa è valida e si potrà avere l’imbarazzo della scelta.

Chi rimane in Italia può fare un tour della Puglia e di Matera. In Puglia può andare a Lecce, Alberobello e la bellissima Locorotondo, per passare poi ai sassi di Matera, Patrimonio UNESCO. Altrimenti molto suggestivo è il tour dei presepi di Napoli, un’occasione anche per fare il pieno di pizza, pizza fritta e sfogliatelle. Anche l’Umbria è una regione da scoprire: un itinerario perfetto è quello fra Perugia, Assisi, Spello e Gubbio.

Chi invece vuole uscire fuori dal Paese, può considerare la Francia, con la bellissima Lione, patrimonio UNESCO, dove l’8 dicembre si tiene la Festa delle luci. Da non perdere in città il quartiere della Croix Rousse, dove si trovano le case dei lavoratori della seta e la Basilica di Fourvière. Chi ama la Spagna può andare invece in Andalusia, quindi a Malaga città legata a Pablo Picasso. Ancora Siviglia, Giralda, Cordova e Granada. Altrimenti sempre molto gettonata è Barcellona, in Catalogna, con il Mercatino di Santa Llúcia davanti alla Cattedrale.

L’Austria è un’altra meta perfetta per il ponte dell’Immacolata, con i magici mercatini di Innsbruck oppure Vienna, con il Christkindlmarkt di fronte al Municipio (Rathausplatz). Infine, la Repubblica Ceca è un’altra destinazione fantastica per il ponte dell’Immacolata con la capitale Praga e il ponte Carlo che lega la città vecchia e la città piccola. I Mercatini di Natale qui sono davvero magici e si tengono tra la Piazza della Città Vecchia e Piazza San Venceslao. Insomma, c’è davvero solo l’imbarazzo della scelta per vivere dei giorni magnifici prima delle vacanze di Natale.