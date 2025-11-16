Se ami la natura, non perdere questi meravigliosi parchi da vivere anche ora che arriva l’inverno: ecco i più belli – viagginews.com

In inverno la natura è incantevole e ci sono luoghi in cui ammirarne tutta la sua bellezza: ecco i migliori parchi da esplorare in Italia.

Anche con il freddo è bello passeggiare non solo in città ma anche nella natura che in inverno da il suo meglio: alberi innevati, cieli bianchi, aria tersa. Tutte queste atmosfere si possono vivere nei bellissimi parchi di cui la nostra Italia è ricca. Non solo scenari da favola ma anche attività da svolgere, come ad esempio sport.

E allora ecco i migliori parchi naturali da scoprire quando fa freddo, quando la neve copre le cime, domina il silenzio nei borghi e la natura si esprime al meglio in maniera autentica.

I migliori parchi da vivere in inverno

L’inverno trasforma ogni cosa, anche i parchi naturali che diventano oasi di serenità e bellezza in cui fare le proprie passeggiate e rimanere a contatto con la natura. Da Nord a Sud ce ne sono alcuni molto affascinanti in cui praticare sport o scoprire la semplice meraviglia dell’inverno.

Il primo è il Parco Nazionale del Gran Paradiso, il Parco Nazionale più antico d’Italia. In inverno qui si possono fare delle passeggiate con le ciaspole in autonomia o in compagnia di una guida sia nelle valli valdostane (Valle di Rhêmes, Valsavarenche, Valle di Cogne) sia in quelle piemontesi (a partire da Ceresole Reale). Poi c’è il Parco Regionale delle Orobie bergamasche in Lombardia che si estende attorno alle valli a nord di Bergamo (Val Brembana, Seriana e Val di Scalve).

Anche qui la meraviglia da il suo meglio in inverno. In provincia di Trento si trova invece il Parco Regionale di Paneveggio e Pale di San Martino, ideale da esplorare con tutta la famiglia partendo magari da Paneveggio, località famosa per la foresta di abeti rossi. Per attività per grandi e piccoli si può andare anche al Centro Visite di Villa Welsperg.

Meraviglioso in inverno è anche il Parco Nazionale del Gran Sasso in Abruzzo, dove spicca la vetta del Gran Sasso. Prendendo la funivia si può ammirarlo in tutto il suo splendore. In Lazio invece c’è il Parco Regionale dei Monti Simbruini, a poca distanza da Roma. Qui si possono praticare tante attività come sci di fondo o fat bike. Ancora si può salire fino alla vetta del Monte Autore partendo da Livata.

Infine in Calabria c’è il Parco Nazionale della Sila con le sue foreste di conifere, laghi e borghi. Tra i luoghi più belli da esplorare con le ciaspole, il lago di Ariamacina e il lago Arvo tramite tante escursioni organizzate. Insomma, chi ha voglia di scoprire la bellezza della natura più autentica in inverno non può perdere questi luoghi.