I 3 migliori borghi lontani dal caos in cui passare le feste di Natale – viagginews.com

Ecco tre destinazioni ideali per chi cerca pace, tradizione e bellezza anche e soprattutto durante festività come quella del Santo Natale.

Quando dicembre avanza e le città si riempiono di luci, traffico e code interminabili, cresce il desiderio di trovare un luogo silenzioso, autentico, dove vivere la magia del Natale in un’atmosfera più intima e raccolta.

L’Italia, con la sua ricca trama di piccoli borghi incastonati tra montagne, laghi e colline, offre rifugi perfetti per trascorrere le feste lontano dal caos.

Borghi lontani dal caos in cui passare le feste: ecco quali sono

Nel cuore del Valdarno, tra Firenze e Arezzo, si trova Castelfranco di Sopra, uno dei borghi più suggestivi della Toscana. Il suo centro storico, progettato nel Trecento secondo un impianto geometrico tipico delle “terre nuove” fiorentine, diventa durante le festività un piccolo gioiello illuminato da decorazioni sobrie, eleganti e profondamente legate alla tradizione.

Ciò che rende il Natale qui davvero speciale è il presepe vivente, organizzato ogni anno dagli abitanti. Le vie si trasformano in antiche botteghe, il profumo del vino caldo si diffonde tra le case in pietra, e figuranti in abiti d’epoca ricreano un’atmosfera sospesa nel tempo.

Castelfranco è perfetto per chi desidera trascorrere qualche giorno lontano dalle folle, passeggiando tra boschi, oliveti e punti panoramici mozzafiato sul Pratomagno. La semplicità del luogo diventa la sua forza: qui il Natale si vive con lentezza.

Cison di Valmarino, sulle colline del Prosecco, è uno dei borghi più affascinanti del Veneto, capace di unire eleganza, storia e natura. Durante il periodo natalizio ospita “Stelle a Natale”, una manifestazione dedicata all’artigianato locale: bancarelle curate, oggetti fatti a mano, musica dal vivo e degustazioni che non cadono mai nell’eccesso turistico.

Incastonato nel Parco Nazionale del Gran Sasso, Santo Stefano di Sessanio è un borgo medievale perfettamente conservato, famoso per la sua architettura in pietra bianca e per un silenzio quasi assoluto che lo rende unico. A Natale, i suoi vicoli si riempiono di piccole lanterne, mercatini artigianali e calde atmosfere che sembrano riportare indietro di secoli.

Uno dei momenti più attesi è il Mercatino del Borgo, dedicato ai prodotti abruzzesi: legumi antichi, lana lavorata a mano, miele di montagna, tisane e oggetti in legno. Le basse temperature e la possibilità frequente di vedere il borgo imbiancato creano una cornice fiabesca. È la destinazione perfetta per chi desidera un distacco totale dalla vita quotidiana, tra natura incontaminata, buon cibo e tradizioni preservate con cura.