Vuoi fuggire dal freddo? Ecco le 5 migliori destinazioni in cui prenotare per dicembre – viagginews.com

Dicembre è il mese giusto per partire alla ricerca del caldo quando qui da noi le temperature si abbassano: ecco le 5 migliori destinazioni in cui andare.

Il mese di dicembre, si sa, è caratterizzato da temperature basse, freddo e persino neve. E, anche se l’atmosfera di bianco Natale è davvero suggestiva, in tanti potrebbero volere un po’ di caldo. In questo caso è necessario andare fuori dalla nostra Italia ma non necessariamente così lontano.

Infatti ci sono tappe a poca distanza da noi in cui trovare caldo, sole e mare. Altrimenti si può andare anche più lontano in quelli che sono dei veri paradisi in cui trascorrere le vacanze natalizie o qualche giorno nel mese di dicembre. Ecco le 5 migliori destinazioni in cui prenotare.

Le 5 migliori destinazioni per fuggire dal freddo

Se il freddo di dicembre ci preoccupa, allora è meglio correre ai ripari e prenotare una vacanza in qualche posto al caldo. Ce ne sono tanti, lontani o vicini all’Italia, in cui divertirsi a prendere il sole o al mare o semplicemente apprezzare le temperature più clementi per fare delle belle passeggiate.

Ecco le 5 migliori destinazioni al caldo:

Dubai, negli Emirati Arabi, è una destinazione calda in cui a dicembre arrivano tantissimi turisti che aspettano di festeggiare la fine dell'anno con un abbigliamento più leggero rispetto a quello che siamo abituati ad indossare da noi. Imperdibili le spiagge ma anche i grattacieli e i centri commerciali.

Maldive: questa destinazione nell'Oceano Indiano è un sogno ad occhi aperti per molti. Meta perfetta per chi vuole rilassarsi o fare escursioni. Le feste in spiaggia faranno vivere il clima natalizio anche se fa caldissimo.

Thailandia: il Paese del sud est asiatico è davvero il top per chi ricerca il caldo a dicembre. Alcune città come Phuket, Koh Chang, Krabi hanno tantissime cose da fare e vedere.

Zanzibar in Tanzania è una fantastica destinazione da visitare a dicembre con un clima invidiabile che consente di divertirsi al mare. Qui si possono anche fare degli incredibili safari.

Sharm el Sheik in Egitto è una destinazione magica sul Mar Rosso con temperature tra i 24 e i 26° anche a dicembre, spiagge spettacolari, costeggiate da palme, bar e ristoranti per divertirsi.

Insomma, chiunque voglia trovare il caldo anche a dicembre non ha che da scegliere una di queste destinazioni per trascorrere delle vacanze all’insegna delle alte temperature, del sole e della tintarella.