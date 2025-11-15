Pochi ingredienti e un tocco che sa di festa: prova così la vellutata di castagne, sentirai che inebriante bontà! – viagginews.com

Una vellutata di castagne che lascerà senza parole: facile, veloce e dal gusto sublime.

Le castagne costituiscono l’emblema della stagione autunnale. Un cartoccio di caldarroste ed è subito festa! Non solo, l’ingrediente perfetto affinché si realizzino molteplici ricette, sia dolci che salate. Per esempio il famoso castagnaccio, le crostate oppure zuppe e risotti.

Si voglia proporre, in questo caso, una vellutata. Morbida, saporita e fumante, scalda il cuore nelle gelide serate d’autunno. Consigliata per una cena in famiglia, raccolta dinanzi al focolare domestico, nulla di più accogliente. Si è certi che possa conquistare persino i palati più esigenti.

La vellutata di castagne, però, nasconde un segreto. Un tocco profumato che evoca le Festività natalizie. Una minestra speciale, da presentare in questo periodo e nelle prossime settimane. Pochi ingredienti, passaggi ridotti al minimo e tanta bontà. Ai fornelli!

La vellutata di castagne, provala così: ti stupirà

Un calore che riempie l’atmosfera. Rende l’ambiente più comfort, questo significa come anche il cibo contribuisca a un’armonia particolarmente cozy. Inoltre, non mancherebbe il gran figurone poiché un semplice piatto divenuto stellare solo grazie a un comune ingrediente.

Ebbene, la vellutata di castagne e patate al profumo di arancia. Quest’ultima, a cui si aggiungono i mandarini, rappresenta una costante durante le Feste. All’interno di un cesto di frutta secca al centro della tavola, ingrediente per la pastiera – sebbene siano i fiori d’arancio – infine la buccia spigionante il suo aroma.

INGREDIENTI PER 4 DOSI:

300 ml panna liquida

250 g castagne, previamente pulite e bollite

4 patate medie

1/2 arancia dalla quale ricavare la scorza (preferibile non trattata e biologica)

q.b. erba cipollina

q.b. sale

q.b. pepe

q.b. parmigiano (facoltativo).

PROCEDIMENTO:

Innanzitutto, lasciare che le patate si lessino in acqua bollente dopodiché frullarle insieme alle castagne e alla panna – deve diventare una crema omogenea e liscia. Nel caso in cui risultasse troppo densa, aggiungere, poco alla volta, pochissima acqua calda. Versare la vellutata in una pentola e lasciare che cuocia a fiamma molto bassa – si ricordi di condire con un pizzico di sale e pepe. Una volta pronta, servire con una spolverata di parmigiano a piacere, qualche castagna bollita per decorare – qualora fossero avanzate – infine la scorza di arancia.

Una ricetta veloce che non vuole rinunciare però alla creatività. In alternativa alle patate, si consigliano i topinambur nella stessa quantità e previa bollitura, proprio come descritto nella ricetta – l’effetto è ugualmente garantito. Un piatto sfizioso, sano ed estremamente facile: il piatto preferito di amici e ospiti.