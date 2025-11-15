Le città dove c’è sempre bel tempo anche a novembre: ecco dove andare in viaggio – viagginews.com

Sai che ci sono delle città in cui anche a novembre piove davvero poco? Ecco dove potresti andare per un weekend molto piacevole.

Novembre, per molti, è il mese della malinconia. Ma non dappertutto è così: ci sono luoghi nel mondo dove novembre è sinonimo di sole, tepore e cieli limpidi.

Se stai sognando una fuga dalla pioggia e dal cappotto pesante, ecco tre città perfette dove ritrovare il gusto dell’estate anche quando altrove è già tempo di sciarpe e cioccolata calda.

Weekend piacevole a novembre: dove andare per evitare piogge

A poche ore di volo dall’Italia, l’isola spagnola di Lanzarote è una promessa di sole tutto l’anno. Le temperature di novembre si aggirano intorno ai 25°C, il mare è ancora invitante e la luce sembra amplificare ogni colore, dalle rocce laviche al blu intenso dell’oceano. Questa isola delle Canarie è perfetta per chi ama la natura selvaggia e i paesaggi surreali: i campi di lava del Parco Nazionale di Timanfaya, con i loro toni rossi e neri, sembrano usciti da un altro pianeta.

Ma Lanzarote non è solo natura. Nei piccoli villaggi di pescatori, come El Golfo o Arrieta, si respira un’atmosfera autentica e rilassata. Sedersi in riva al mare con un piatto di pesce fresco e un bicchiere di vino bianco locale è un piacere che, qui, non conosce stagione.

Poche città europee riescono a unire mare, cultura e sole come la città spagnola di Valencia. In questa perla della costa orientale spagnola, novembre somiglia a una primavera luminosa: le giornate si mantengono sui 22°C, il cielo resta azzurro e le spiagge non perdono fascino. Valencia è il luogo ideale per chi cerca energia e serenità insieme.

Puoi iniziare la giornata passeggiando tra le architetture futuristiche della Ciudad de las Artes y las Ciencias, poi pedalare lungo i giardini del Turia, un parco urbano creato sul letto di un antico fiume. Lì, tra alberi d’arancio e piste ciclabili, la vita scorre lenta e solare.

Nel centro storico, invece, il fascino è tutto mediterraneo: le piazze piene di vita, le cattedrali gotiche, i caffè con i tavolini all’aperto dove si assaggia una paella valenciana accompagnata da una copa di vino bianco. E se arriva la sera, il tramonto sul porto regala sfumature calde che fanno dimenticare completamente che siamo già in autunno.

Palermo, in Sicilia, è una di quelle città che sembrano non conoscere l’inverno. A novembre le temperature si aggirano ancora tra i 20 e i 24°C, il cielo è limpido e il mare, che bagna la costa con riflessi turchesi, conserva la sua bellezza estiva. Passeggiare per il centro storico è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi: il profumo delle arancine e dello street food invade i vicoli, le chiese barocche risplendono sotto una luce dorata e la gente del posto continua a vivere le piazze come se fosse agosto.

Da Piazza Pretoria al Mercato di Ballarò, ogni angolo racconta una storia di contrasti e convivenze, di culture arabe, normanne e spagnole che qui hanno lasciato segni tangibili e armoniosi.