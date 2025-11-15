In volo con Harry Potter: un’esperienza immersiva per gli appassionati dei piccoli maghi

Per i 25 anni di Harry Potter, una compagna aerea offre un’esperienza davvero unica: interi aerei tutti dedicati ai 3 maghi più famosi del mondo.

Potranno passare anni, ma Harry Potter, tra libri e film, resterà per sempre tra le saghe più amate e più viste in tutto il mondo. Un successo planetario, che molto probabilmente J.K. Rowling nemmeno immaginava. Eppure a distanza di 25 anni dalla sua uscita, i tre maghi riescono ancora a tenere incollati intere generazioni.

Il 2026 segnerà un traguardo straordinario: il 25° anniversario dall’uscita del primo film della saga di Harry Potter, La pietra filosofale. Un evento importantissimo, che sicuramente verrà omaggiato con eventi, riprogrammazioni e non solo. Infatti, una famosa compagnia aerea, ha deciso di rendere unico l’anniversario con un’iniziativa davvero molto particolare.

Per i fan di Harry Potter nel 2026 sarà possibile viaggiare su aerei completamente a tema

La compagnia aerea LATAM ha annunciato una collaborazione esclusiva con la Warner Bros. per celebrare l’anniversario con una serie di voli tematici che promettono un’esperienza unica, dal check-in al momento dell’atterraggio. Latam Airlines presenterà un Boeing 787-9 e un Airbus 320 personalizzati con una livrea speciale, che includerà illustrazioni iconiche tratte dai film di Harry Potter

Lasciando da parte la magia del treno che porta ad Hogwarts, si potrà vivere un’esperienza davvero unica a bordo di comodissimi aerei. Le sorprese a bordo non mancheranno, ad esempio, le cabine saranno decorate con i colori delle quattro case, le luci d’ambiente cambieranno tonalità durante il volo, partendo dal rosso e oro di Grifondoro, fino ad arrivare al verde e argento di Serpeverde. Il personale indosserà divise speciali ispirate alle uniformi dei maghi. I passeggeri potranno scegliere menu ispirati alla cucina britannica del film, con proposte come la “Torta di zucca del Binario 9¾” o il “Butterbeer Mocktail”.

L’iniziativa, ha preso il via il 12 novembre 2025, segna un passo innovativo nel settore dell’aviazione, combinando trasporto, intrattenimento e merchandising ufficiale in un progetto unico nel suo genere. Tutti i film della saga saranno inoltre disponibili su Latam Play, la piattaforma di intrattenimento a bordo, insieme a contenuti esclusivi. Inoltre, saranno organizzati anche concorsi, attività e iniziative speciali negli aeroporti e sui social network, dedicati ai fan di Harry Potter, con premi che includeranno biglietti aerei, esperienze a tema e merchandising ufficiale.

