2 mete perfette per un Capodanno fuori casa: devi organizzarti già ora – viagginews.com

Vuoi fare un viaggio con i tuoi amici a Capodanno? Ti consiglio alcune mete davvero incredibili. Se vuoi evitare di pagare cifre astronomiche, prenota da adesso.

Il periodo delle feste si avvicina e, se stai pensando di trascorrere il Capodanno lontano da casa, è il momento perfetto per iniziare a organizzarti. I prezzi stanno già iniziando a salire e le mete più richieste si riempiono in fretta.

Per aiutarti a scegliere, abbiamo selezionato due destinazioni perfette per un Capodanno indimenticabile: una per chi sogna la magia di una città europea e una per chi desidera accogliere il nuovo anno al caldo, tra mare e relax.

2 mete perfette per un Capodanno indimenticabile: dove andare

Vienna è una delle capitali europee più affascinanti in cui festeggiare l’arrivo del nuovo anno. La città si veste di luci, i mercatini di Natale rimangono aperti fino a Capodanno e l’atmosfera è davvero speciale. Il “Silvesterpfad”, il tradizionale percorso di Capodanno nel centro storico, anima le piazze con musica dal vivo, stand gastronomici e spettacoli di danza. Dalla mattina fino a tarda notte, la città risuona di waltzer, brindisi e fuochi d’artificio.

Un must è la musica classica: la sera del 31 dicembre puoi assistere a un concerto in uno dei teatri storici, oppure semplicemente goderti le note dell’Orchestra Filarmonica di Vienna che riempiono le strade.

Per un’esperienza più esclusiva, prenota con anticipo un biglietto per il Concerto di Capodanno del primo gennaio, un’icona che ogni amante della musica sogna di vivere almeno una volta. Vienna è anche sinonimo di buona cucina: tra un brindisi e un ballo, concediti una fetta di Sacher o un piatto di gulasch in una tipica Heuriger. L’organizzazione è fondamentale: voli e hotel tendono a riempirsi già a inizio dicembre, quindi pianifica ora per trovare le soluzioni migliori.

Se invece vuoi fuggire dal freddo, Tenerife è la meta ideale per un Capodanno al caldo, tra spiagge dorate e feste sul mare. L’isola delle Canarie gode di un clima primaverile tutto l’anno e a dicembre le temperature oscillano tra i 22 e i 26 gradi. Qui potrai salutare il 2025 con i piedi nella sabbia, magari dopo un tuffo nell’oceano.

La zona sud, tra Playa de las Américas e Costa Adeje, è perfetta per chi cerca divertimento: locali sul mare, musica dal vivo e fuochi d’artificio illuminano la notte di San Silvestro. Per chi preferisce un’atmosfera più tranquilla, il nord offre paesaggi verdi, cittadine pittoresche come La Orotava e la possibilità di una gita al Parco Nazionale del Teide, il vulcano più alto di Spagna.

Un’idea originale? Aspettare la mezzanotte in cima al Teide, dove il cielo limpido regala una vista mozzafiato sulle stelle e sulle isole vicine. Anche qui è importante muoversi in anticipo: voli economici e alloggi fronte mare vengono prenotati già da novembre.