Ho assaggiato i carciofi alla pizzaiola siciliani: saranno il mio must have in inverno!

I carciofi alla pizzaiola siciliani sono perfetti per calde e succulente cenette autunnali. Diventeranno un appuntamento frequente.

Pronti a scoprire una di quelle ricette di cui non potrete più fare a meno? Se amate i carciofi prevediamo delle abbondanti scorpacciate perché preparati alla pizzaiola secondo la ricetta siciliana sono una vera bontà. Prendete appunti, c’è da lavorare ma il risultato finale ripagherà del tempo passato in cucina.

Tra i super cibi naturali con tante proprietà benefiche ci sono i carciofi. Favoriscono la salute epatica, la digestione e la depurazione. Aiutano a regolare il colesterolo, supportano il metabolismo e hanno proprietà depurative. Un piccolo carciofo di 100 grammi fornisce un apporto calorico di 20 kcal, è ricco di fibre, vitamine, proteine e ha pochi grassi. Perfetto per preparare deliziose ricette.

La produzione è attiva specialmente in Sicilia, Sardegna e Puglia. C’è una vera e propria cultura di questo ortaggio frutto di una tradizione millenaria. Le varietà autunnali vengono raccolte tra ottobre e novembre, significa che questo è il momento giusto per realizzare nuove preparazioni come i carciofi alla pizzaiola siciliani.

La ricetta dei carciofi alla pizzaiola siciliani

In Sicilia la raccolta dei carciofi è iniziata così come nel resto dell’Italia. Abbiamo la possibilità, dunque, di introdurre nella dieta questo ortaggio dalle mille proprietà benefiche.

INGREDIENTI

1,5 chili di carciofi freschi piccoli

1 cipolla

50/80 grammi di pangrattato

400 grammi di pomodori pelati

100 grammi di pinoli

100 grammi di uva passa

50 ml di olio d’oliva

100 grammi di parmigiano grattugiato

250 grammi di mozzarella

2 limoni.

PREPARAZIONE

Prendete una ciotola, riempitela con dell’acqua e del succo di limone. Piegate le foglie del carciofo verso l’esterno e strappatele dal fiore fino ad arrivare alla parte morbida. Una volta raggiunto il cuore togliete la punta e lasciate la parte tenera. Immergete i carciofi mondati nella ciotola. Poi tagliateli a fette sottili e sbollentateli in acqua salata per 10/15 minuti. Tritate la cipolla e soffriggetela nell’olio d’oliva. Aggiungete pomodoro, pinoli, uvetta, parmigiano e pan grattato e amalgamate fino ad ottenere una crema omogenea. Se troppo liquida aggiungete altro pangrattato, se troppo densa l’acqua di cottura dei carciofi. Salate e pepate. Tagliate la mozzarella a fette. Ungete una teglia con l’olio e iniziate a stratificare. Sul fondo andranno i carciofi poi uno strato di salsa e un altro strato di carciofi e salsa. Cuocete in forno per 15 minuti a 180° poi aggiungete la mozzarella e lasciate gratinare per altri 10 minuti.

Se piace a fine cottura si possono aggiungere foglioline di basilico nell’impiattamento. La mozzarella si può anche non mettere o sostituirla con un formaggio filante.