Conosci la Capitale del Natale? Arte, storia e divertimento in una tappa indimenticabile: itinerario completo

Quando conosci la Capitale del Natale, tutto sembra possibile: un viaggio economico e originale, ecco come fare.

Luci colorate, vino speziato, canti, buon cibo, e tanta pace, il desiderio di chi non vede l’ora di vivere le festività con serenità e con un pizzico di originalità. Una volta che conosci la Capitale del Natale ti domanderai come hai fatto finora a vivere la celebrazione più calorosa dell’anno senza averla visitata! Un viaggio alla portata di tutti se organizzato per tempo e seguendo le seguenti tappe.

Ma perché è chiamata la Capitale del Natale? Per assurdo dato il consumismo e l’eccessiva esposizione mediatica che ha un Paese come gli Stati Uniti, si pensa che sia questo il luogo in cui la festività ha maggior bellezza, ma ci si sbaglia. Al di là del fatto che si tratti di una questione di gusti, la verità è che in Europa c’è un mix di storia e folklore che rendono ancor più speciale il soggiorno.

Infatti, la bellezza di questo luogo risiede proprio nel fatto che nonostante tutti i cliché natalizi, si rispettino con cura e dedizione le tradizioni del posto, senza sfociare in becere operazioni di marketing. Per questo è una delle tappe più belle. Se si scelgono le seguenti mete e si inizia a prenotare da adesso, ci si assicura un viaggio con i fiocchi!

Ora che conosci la Capitale del Natale, organizza il viaggio così!

Non si sta parlando della Lapponia, ma di un posto spesso sottovalutato o comunque considerato per “altro”. La vera sorpresa è scoprire quanto questa meta sia preziosa, soprattutto nelle attività da svolgere. Se si è animi romantici che aspettano la festa con tanto desiderio, ecco il luogo magico quasi quanto la Casa di Babbo Natale!

La città in questione è francese e no, non è né Parigi né tantomeno la Normandia, ma un posto in cui ci sono grossi mercatini di Natale che inondano tutto il centro. I più belli sono quelli in Piazza della Cattedrale gotica con l’orologio astronomico da cui si vede tutta la città, e in quella centrale da cui parte il Village du Partage, tradotto villaggio della condivisione, da cui si estende il Grande Albero di Natale.

Non è lo stesso albero del Rockfeller Center, ma si avvicina per la bellezza. Senza dimenticare che le luci si mixano alla perfezione con gli angoli più pittoreschi, al fine di rendere questa realtà unica nel suo genere.

Case a graticcio che si affacciano sui canali, il quartiere Petite France è un quadro con le sue tipiche abitazioni e le strade strette. Qui risiede il noto Villaggio dell’Avvento nelle piazze Louise Weiss e Suzanne Lacore, è proprio in questo luogo che si assaporano le tradizioni, anche dal cibo.

Segue la visita a Palais Rohan dove hanno soggiornato i monarchi di mezza Europa, e il Museo d’arte contemporanea del posto. Non può mancare nemmeno una gita a Colmar per spezzare il viaggio, bastano 30 minuti di treno nientepopodimeno che dalla stazione di… Strasburgo!