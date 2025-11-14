C’è un posto in Italia dove si scivola nell’acqua calda anche quando fuori nevica

L’inverno non è più più limite per chi vuole scivolare in una piscina: esistono delle terme al chiuso perfette per le giornate di pioggia (e non solo).

Ci sono giornate in cui non c’è via di fuga. Quelle in cui piove da ore, la casa sembra rimpicciolirsi, e l’idea di restare dentro con i bambini che si rincorrono tra un urlo e un capriccio non è più sostenibile. È in quei momenti che si inizia a fantasticare su un piano B: un posto dove l’estate non finisce mai, dove l’acqua è calda, le pareti risuonano di risate e si scivola giù come in un parco acquatico – solo che fuori, magari, sta nevicando.

Perché sì, la fine della stagione calda non significa rinunciare a quel tipo di divertimento spensierato che di solito associamo agli scivoli e ai tuffi. Esiste un luogo dove il concetto di ‘bagno caldo’ è stato portato all’estremo, e dove le famiglie tornano ogni anno, anche con la neve sui tetti. Una destinazione che negli ultimi tempi è diventata virale proprio perché unisce il meglio dei due mondi: il relax termale degli adulti e la meraviglia acquatica dei bambini.

Le terme di Warmbad: il paradiso caldo a poche ore da casa

Chi ci è stato ne parla con entusiasmo contagioso. Le vasche calde, le saune e gli idromassaggi sono solo l’inizio di un percorso che sembra pensato per resettare la stanchezza. E poi c’è quella sensazione – difficile da spiegare – di trovarsi in un luogo fuori stagione ma perfettamente al suo posto, dove anche le giornate più grigie sembrano improvvisamente migliori.

Si tratta delle terme di Warmbad, una località termale moderna e scenografica che si trova appena oltre il confine friulano, vicino a Villach. In meno di due ore di auto dal Friuli Venezia Giulia si arriva in questo complesso nuovissimo, dove l’acqua termale sgorga naturalmente calda tutto l’anno e le piscine sono circondate dal verde delle montagne.

Chi le frequenta sa bene che non si tratta delle classiche terme ‘da adulti’: qui ci si muove tra scivoli, correnti, bolle e cascate, con zone dedicate sia al relax che al divertimento. È il motivo per cui, nei weekend, conviene prenotare con anticipo – come segnalano anche molti utenti online – perché il posto si riempie velocemente, soprattutto durante la stagione fredda.

Le FamiliTherme Warmbad (come vengono chiamate) sono aperte tutti i giorni, e sono pensate proprio per chi cerca un rifugio caldo nelle giornate piovose. C’è chi arriva con i bambini, chi per una fuga romantica o per ricaricare le energie dopo una settimana pesante. In ogni caso, tutti se ne vanno con la sensazione di aver trascorso una giornata estiva in pieno inverno, scivolando nell’acqua calda mentre fuori, magari, scendono i fiocchi di neve.