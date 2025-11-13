In questa città arrivare a 100 anni è la normalità: il segreto è questo e non c’entra niente con la dieta

La durata media della vita in Italia, negli ultimi decenni, è aumentata considerevolmente ma c’è una città dove quasi tutti arrivano a spegnere 100 candeline.

L’Italia è senza dubbio uno dei paesi più longevi al mondo e, negli ultimi decenni, l’aspettativa media di vita è aumentata notevolmente. Se negli anni ’70 arrivare a 80 anni era considerato un traguardo, oggi potremmo dire che è la normalità non solo arrivarci ma pure superarli.

Naturalmente ci riferiamo a persone che invecchiano in salute, che superano gli 80 anni in buone condizioni di salute sia fisica che mentale. Da Nord a Sud il nostro Paese è messo piuttosto bene in quanto a longevità ma c’è una città che le batte tutte: qui spegnere 100 candeline sulla torta è praticamente la normalità. Il segreto? Non è la dieta o, quantomeno, non è quello il fattore principale e non è nemmeno l’esercizio fisico. E’ un altro il segreto che consente agli abitanti di questo posto di vivere a lungo e in salute.

E’ questa la città più longeva d’Italia: arrivare a 100 anni è la norma

Chi non vorrebbe arrivare a 100 anni in buona salute sia a livello fisico che a livello mentale? E’ il desiderio di tutti o, comunque, della maggior parte degli esseri umani. L’Italia è un Paese piuttosto longevo ma c’è una città che batte tutte le altre per numero di centenari.

La durata media della vita in Italia, negli ultimi decenni, è aumentata grazie ai progressi fatti dalla medicina: malattie una volta ritenute incurabili, oggi si possono curare. Non solo: sono migliorate le condizioni igieniche ed è migliorato il livello di nutrizione. Possiamo dire che un po’ lungo tutto lo Stivale l’aspettativa di vita sia cresciuta in misura notevole ma c’è una citta che supera tutte le altre per numero di centenari.

Se state pensando a qualche città della Sardegna state sbagliando: secondo l’ultimo report Istat, la città che, nel 2025, vanta più persone che hanno spento 100 candeline è Isernia, in Molise. In questa città, ogni 100.000 residenti, si contano quasi 80 centenari. Ma quale sarà il segreto per vivere tanto a lungo e, soprattutto, per arrivarci in buona salute?

I medici lo ripetono da sempre: la dieta e l’esercizio fisico sono sicuramente importanti ma il fattore che gioca un ruolo primario è lo stress. Non è un caso se nessuna grande città come Milano o Roma o Bologna primeggia in quanto a numero di centenari. Isernia è una cittadina piccola e molto a misura d’uomo dove la vita scorre lenta e ognuno può prendersi il suo tempo. Questo, unito certamente ad una dieta sana con pochi cibi raffinati e ultra processati, contribuisce a fare vivere a lungo.