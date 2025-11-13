I cannelloni di crepes sono una variante super gustosa: trova il tuo ripieno preferito

Cannelloni sì ma di crepes, una variante delicata e sorprendentemente buona da gustare con il ripieno preferito.

Dalla Francia una specialità preparata con pochi e semplici ingredienti ha superato i confini nazionali per arrivare sulle nostre tavole. Le crepes sono cialde morbide dalla forma rotonda e sottile cotte in padella già calda in pochi minuti. Si prestano a diverse preparazioni e possono essere guarnite con condimenti differenti.

Il termine crepe arriva dal latin crispus che significa ondulato e dal greco Krispos che significa arrotolato. Una volta cotte, infatti, le crepes assumono un aspetto leggermente arricciato nei bordi, rugato in superficie e dopo essere state farcite vengono arrotolate su se stesse prima di essere mangiate. Delicate, semplici da preparare e perfette per preparare sia pietanze elaborate che basiche.

In base alle necessità – allergie e intolleranze ad esempio – l’impasto può essere modificato. Si possono preparare le crepes senza uova oppure senza burro o senza latte. Per chi è intollerante al glutine la soluzione è sostituire la farina di grano con quella di riso. Non ci sono limiti, poi, alla fantasia nell’ideazione del ripieno. Si potranno scegliere gli ingredienti preferiti per realizzare un gustoso primo piatto o un dolce prelibato per il fine pasto.

Prepariamo i cannelloni di crepes con cotto mozzarella

Proponiamo i cannelloni di crepes con un ripieno semplice che utilizza ingredienti amati da tutti, grandi e piccini. Volendo potete spingervi oltre, aggiungendo altri prodotti o sostituendoli per realizzare l’idea di cannelloni di crepes che avete in mente. Spinaci, funghi, ragù, ricotta, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

INGREDIENTI PER 8 CREPES

350 ml di latte

2 uova

150 grammi di farina 00 setacciata

un pizzico di sale

500 grammi di ragù

400 ml di besciamella

130 grammi di mozzarella

formaggio grattugiato

prosciutto cotto.

PREPARAZIONE

Preparate le crepes mescolando il latte, le uova, la farina e il sale. Dovete ottenere una pastella liscia senza grumi. Fate riposare la pastella 20 minuti in frigorifero. Cuocete una crepe alla volta in padella antiaderente leggermente unta. Farcite ogni crepe con uno strato di ragù, besciamella, prosciutto cotto, mozzarella. Arrotolate le crepes dando la forma di cannelloni poi adagiatele in un pirofila su uno strato di ragù. Coprite con besciamella mescolata ad un po’ di ragù. Finite con una spolverata di formaggio grattugiato. Infornate a 200° per 20 minuti circa.

Una volta pronti i cannelloni saranno dorati e filanti e pronti per essere gustati. Una variante da provare è con le melanzane alla parmigiana da mettere al posto del ragù. Sapore delizioso per una vera bontà. Voi avete altre idee?