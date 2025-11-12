Il borgo dei presepi da scoprire a Natale tra paesaggi fiabeschi e suggestive scenografie

Tra i simboli del Natale c’è il presepe. In Italia abbiamo un borgo che riscopre la Natività in un modo speciale.

Il presepe è un simbolo natalizio della cultura italiana. Nelle case prendono vita ambientazioni diverse con elementi comuni, la capanna, il bue e l’asinello, i pastori, le casette con vari personaggi e al centro della rappresentazione la Natività. Sapete che diversi borghi nel periodo di Natale si trasformano in veri presepi viventi?

In un piccolo borgo in provincia di Rieti, a Greccio, è nato il primo presepe vivente della storia nel 1223. Luogo amato da San Francesco ed è dal 1973 che gli abitanti ogni anno ricreano uno spettacolare presepe vivente per mantenere viva la tradizione. Non per altro Greccio è gemellata con Betlemme. Molti altri borghi e città nel periodo natalizio creano presepi viventi.

Bellissimo quello di Matera dove i sassi vengono usati come scenario. Tra i più grandi, invece, quello di Tricase in Puglia. Tradizione che si rinnova annualmente anche a Pietrelcina in Campania e a Dogliani in Piemonte. In Friuli Venezia Giulia, poi, c’è un borgo noto per diventare a Natale presepe tra i presepi.

Scopriamo Poffabro, presepe tra i presepi nel 2025

Poffabro è un borgo del Friuli Venezia Giulia che dal 7 dicembre al 6 gennaio diventa un museo a cielo aperto. Passeggiando tra le vie ed entrando nei cortili del borgo si potrà riscoprire la Natività attraverso i tantissimi presepi artigianali realizzati per adornare finestre, ballatoi, spazi esterni delle case di tutto il paese.

Lo spettacolo è straordinario di notte, quando le piccole opere d’arte vengono illuminate ricreando ancora di più un’atmosfera natalizia. Ogni anno nel rispetto della tradizione Poffabro diventa presepe tra i presepi e l’evento assume una connotazione ancora più straordinaria grazie alla bellezza e all’architettura del borgo che diventa scenografia perfetta naturale e innevata decisamente suggestiva.

Il tempo sembra fermarsi in questo posto circondato dalle montagne che accoglie i visitatori con le sue case in pietra e i balconi in legno. Un fascino incredibile a Poffabro, in provincia di Pordenone, un borgo autentico nominato uno dei Borghi più belli d’Italia. Basta una prima esplorazione a piedi per sentirsi statuite che si muovono per le strade di un presepe e nel periodo natalizio questa sensazione sarà ancora più forte. Poffabro presepe tra i presepi nel 2025 raggiungerà la sua 28esima edizione. Oltre ai centinaia di presepi si potrà assistere ad eventi e assaporare specialità calde e gustose.