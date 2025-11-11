Il vagone dei sogni parte anche a Natale: tra mercatini, luci e Babbo Natale che vola davvero

Un treno magico, Babbo Natale che vola nel cielo sulla sua slitta e un’atmosfera che fa tornare bambini: il bello è che è tutto reale.

Il Natale può sembrare solo una festa cristiana per molti, ma in realtà sono tantissimi coloro che ci vedono anche la magia che si racchiude dentro una piazza piena di luci e mercatini. È in quel periodo che il cuore si scalda e ci si ricorda quanto sia importante l’unione, e quel clima di festa che tutto avvolge.

Per gli amanti del Natale – ma anche per chi ha solo bisogno di staccare la spina – abbiamo spulciato il web alla ricerca di un itinerario che facesse davvero al caso vostro.

E tra tanti spunti interessanti, ci siamo letteralmente innamorati di un luogo che si raggiunge tranquillamente in treno, e che dopo la visita regala anche la possibilità di salire su uno dei convogli più storici d’Europa: dove la magia non è solo nella destinazione, ma anche nel viaggio in sé.

Un itinerario magico tra luci, un treno vintage e aria di Natale

Da Milano o Como bastano circa tre ore di treno per raggiungere Montreux, sul Lago di Ginevra. È una delle mete più scenografiche della Svizzera durante l’Avvento, grazie ai suoi mercatini che dal 21 novembre al 24 dicembre riempiono la città di chalet in legno, profumi di spezie e musica natalizia.

Il punto più suggestivo è la Place du Marché, dove ogni sera – alle 17:00, 18:00 e 19:00, e nei weekend anche alle 16:00 – Babbo Natale vola davvero sopra la piazza con la sua slitta. È un effetto reso possibile da corde invisibili, ma la magia funziona sempre: la folla resta con il naso all’insù e il lago sullo sfondo fa il resto.

L’ideale è fermarsi a dormire una notte, per godersi i mercatini anche dopo il tramonto e approfittare dell’atmosfera più tranquilla. Il giorno seguente si può partire per un’esperienza diversa ma altrettanto speciale: il viaggio sul treno Belle Époque, un convoglio storico che parte da Montreux alle 9.50 o alle 14.50. Il biglietto costa circa 35€ e si può acquistare in stazione o direttamente sul sito ufficiale della compagnia MOB.

La tratta attraversa vallate, vigneti e paesini incastonati tra le montagne fino a Zweisimmen, dove basta prendere un treno regionale per arrivare a Thun. È più a dirsi che a farsi, perché vedendola dal lato pratico è un itinerario semplice da organizzare. Parallelamente, è un’esperienza capace di trasformare un weekend di dicembre in un piccolo viaggio nel tempo – tra luci, neve e un pizzico di vera magia natalizia. Un po’ come tornare bambini.