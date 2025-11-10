Non vuoi sopportare il freddo di novembre? Ecco le 5 migliori mete per non patire il gelo – viagginews.com

Il freddo di novembre comincia a farsi sentire e chi già non ne può più, può partire per queste destinazioni al caldo. Ecco dove andare.

In Europa è in arrivo il grande freddo e in tanti già non ne possono più di sciarpe, cappelli e maglioni. Novembre è il momento perfetto per partire alla ricerca del caldo, prima delle vacanze di Natale, per prendersi anche una pausa dopo tutti questi mesi di lavoro.

In effetti questo mese è ideale per una fuga al mare, approfittando dei prezzi più convenienti (prima di quelli natalizi) e del fatto che ci sia meno afflusso di turisti. Ecco allora le 5 mete in cui andare.

Le 5 mete al caldo in cui andare a novembre

Il mese di novembre è perfetto per concedersi una pausa al caldo. In questo periodo infatti le tariffe sono più basse, c’è maggiore disponibilità e c’è meno confusione, perché gran parte delle persone parte a dicembre, in vista delle vacanze natalizie.

Ecco allora 5 mete perfette per trovare il caldo anche quando qui fa freddo:

Le Canarie : la temperatura media qui si aggira intorno ai 23°C, il clima perfetto per godersi spiagge e la natura. Qui ci sono dei paradisi terrestri indimenticabili e paesaggi meravigliosi da fotografare e da tenere per sempre nel cuore.

: la temperatura media qui si aggira intorno ai 23°C, il clima perfetto per godersi spiagge e la natura. Qui ci sono dei paradisi terrestri indimenticabili e paesaggi meravigliosi da fotografare e da tenere per sempre nel cuore. Isole Similan , in Thailandia, un arcipelago di 11 isole, accessibili per sette mesi l’anno, dal 15 ottobre al 15 maggio, per preservare il parco ma anche perché il clima negli altri periodi non è ideale. Quindi novembre è il mese perfetto per godersi il mare e fare snorkeling e immersioni.

, in Thailandia, un arcipelago di 11 isole, accessibili per sette mesi l’anno, dal 15 ottobre al 15 maggio, per preservare il parco ma anche perché il clima negli altri periodi non è ideale. Quindi novembre è il mese perfetto per godersi il mare e fare snorkeling e immersioni. Sharm el-Sheikh, in Egitto , è una meta molto apprezzata sul mar Rosso, dove si può ammirare la barriera corallina in un mare cristallino, fare passeggiate ed escursioni nel deserto.

, è una meta molto apprezzata sul mar Rosso, dove si può ammirare la barriera corallina in un mare cristallino, fare passeggiate ed escursioni nel deserto. Marocco : le città di questo paese, nel deserto del Sahara, hanno storie molto affascinanti: Fez, Marrakech, Rabat, permetteranno di scoprire moschee monumentali, tombe reali e meravigliosi palazzi reali.

: le città di questo paese, nel deserto del Sahara, hanno storie molto affascinanti: Fez, Marrakech, Rabat, permetteranno di scoprire moschee monumentali, tombe reali e meravigliosi palazzi reali. Capo Verde è un arcipelago di origine vulcanica situato nell’Oceano Atlantico, composto da 10 isole che si dividono in due gruppi, quelle di “Barlavento” o Sopravento, ovvero Sal, Boa Vista, San Antao, San Vicente, Santa Luzia e San Nicolau, e quelle di “Sotavento” o Sottovento, che si trovano più a sud e sono Santiago, Fogo, Maio e Brava. Sono posti meravigliosi in cui apprezzare la cultura locale ma soprattutto il mare in scenari paradisiaci.

In questi posti si potranno apprezzare paesaggi suggestivi, splendido mare e ottimo clima.