Non vuoi sopportare il freddo di novembre? Ecco le 5 migliori mete per non patire il gelo – viagginews.com

Il freddo di novembre comincia a farsi sentire e chi già non ne può più, può partire per queste destinazioni al caldo. Ecco dove andare.
In Europa è in arrivo il grande freddo e in tanti già non ne possono più di sciarpe, cappelli e maglioni. Novembre è il momento perfetto per partire alla ricerca del caldo, prima delle vacanze di Natale, per prendersi anche una pausa dopo tutti questi mesi di lavoro.
In effetti questo mese è ideale per una fuga al mare, approfittando dei prezzi più convenienti (prima di quelli natalizi) e del fatto che ci sia meno afflusso di turisti. Ecco allora le 5 mete in cui andare.
Le 5 mete al caldo in cui andare a novembre
Il mese di novembre è perfetto per concedersi una pausa al caldo. In questo periodo infatti le tariffe sono più basse, c’è maggiore disponibilità e c’è meno confusione, perché gran parte delle persone parte a dicembre, in vista delle vacanze natalizie.
Ecco allora 5 mete perfette per trovare il caldo anche quando qui fa freddo:
- Le Canarie: la temperatura media qui si aggira intorno ai 23°C, il clima perfetto per godersi spiagge e la natura. Qui ci sono dei paradisi terrestri indimenticabili e paesaggi meravigliosi da fotografare e da tenere per sempre nel cuore.
- Isole Similan, in Thailandia, un arcipelago di 11 isole, accessibili per sette mesi l’anno, dal 15 ottobre al 15 maggio, per preservare il parco ma anche perché il clima negli altri periodi non è ideale. Quindi novembre è il mese perfetto per godersi il mare e fare snorkeling e immersioni.
- Sharm el-Sheikh, in Egitto, è una meta molto apprezzata sul mar Rosso, dove si può ammirare la barriera corallina in un mare cristallino, fare passeggiate ed escursioni nel deserto.
- Marocco: le città di questo paese, nel deserto del Sahara, hanno storie molto affascinanti: Fez, Marrakech, Rabat, permetteranno di scoprire moschee monumentali, tombe reali e meravigliosi palazzi reali.
- Capo Verde è un arcipelago di origine vulcanica situato nell’Oceano Atlantico, composto da 10 isole che si dividono in due gruppi, quelle di “Barlavento” o Sopravento, ovvero Sal, Boa Vista, San Antao, San Vicente, Santa Luzia e San Nicolau, e quelle di “Sotavento” o Sottovento, che si trovano più a sud e sono Santiago, Fogo, Maio e Brava. Sono posti meravigliosi in cui apprezzare la cultura locale ma soprattutto il mare in scenari paradisiaci.
In questi posti si potranno apprezzare paesaggi suggestivi, splendido mare e ottimo clima.