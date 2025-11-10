Le mete natalizie più belle d’Europa da raggiungere in Flixbus (con meno di 50€) – viagginews.com

Anche quest’anno Flixbus offre numerosi spunti per un weekend natalizio in Europa: alcune mete costano meno di 50€ a tratta.

Il periodo natalizio è davvero troppo bello per non viverlo a pieno. Tra lucine e mercatini natalizi, i Paesi del Nord racchiudono una magia difficilmente descrivibile a parole. Filosofia a parte, a frenare moltissime persone è proprio il viaggio: lungo, costoso e spesso estenuante. Ma tra auto e treno, in molti scordano l’esistenza di una vera e propria chicca: il pullman. E non un pullman qualsiasi, bensì Flixbus.

Chi l’ha preso almeno una volta sa quanto queste corriere sappiano essere comode, nonostante i prezzi siano non solo accessibili, ma talvolta davvero vantaggiosi. Non è un caso se molti travel blogger su Instagram lo stiano pubblicizzando proprio a ridosso delle festività natalizie. E visto che le offerte – o comunque le buone occasioni – vanno colte al volo, ecco qualche spunto.

Mini viaggi di Natale in Flixbus: qualche esempio reale

Per non restare sul teorico, abbiamo davvero aperto il sito Flixbus e guardato cosa c’è ora, prenotando a ridosso del periodo natalizio. Ovviamente i prezzi cambiano da giorno a giorno e tutto dipende dalla città di partenza, ma il filo conduttore è chiaro: con meno di 50€ a tratta si riesce ancora a portarsi a casa qualche bella fuga natalizia in Europa, soprattutto scegliendo gli orari notturni o infrasettimanali.

Un esempio molto concreto è Milano–Vienna: il viaggio dura da circa 11 ore e mezza in su e, prenotando con un minimo di anticipo, si trovano biglietti a partire da circa 46,98€ a tratta. Ci sono corse sia di notte sia di giorno, con prime partenze intorno all’una e ultime verso la tarda serata, quindi si può scegliere se viaggiare dormendo o godersi il paesaggio a finestrino.

Per chi parte dal Nord-Est, abbiamo guardato Verona–Monaco e Venezia–Lubiana. Verona–Monaco si aggira su una durata di 6–7 ore, con partenze anche notturne e prezzi che partono da circa 25€ a tratta, quindi perfetta per un weekend lungo tra mercatini e birra. Sulla direttrice Venezia–Lubiana, invece, si viaggia in circa 3 ore e 10 minuti, con biglietti che partono da circa 19,98–25€ a tratta e il solito bonus del bagaglio incluso

Dal Centro Italia abbiamo spulciato Bologna–Zagabria: le corse durano in media tra le 7 e le 10 ore, con biglietti a partire da circa 24,98€ a tratta e più partenze distribuite nell’arco della giornata. In molti casi, facendo il conto della serva, andata e ritorno resta comunque sotto i 100€, a patto di non ridursi all’ultimo secondo e di essere un minimo flessibili su giorno e orario.